RUGBY: DI GIANDOMENICO NUOVO CAPO ALLENATORE NAZIONALE UNDER 20. BIONDI, “ECCELLENZA AQUILANA”

L’AQUILA – Andrea Di Giandomenico sarà il nuovo capo allenatore della Nazionale maschile Under 20 dell’Italia.

Il tecnico aquilano assume così la guida degli azzurrini dopo Roberto Santamaria, che al termine del World Rugby Under 20 Championship 2025 ha lasciato l’incarico per entrare nello staff tecnico di Massimo Brunello, a sua volta ex allenatore della selezione giovanile, alle Zebre Parma.

Dal 2024 Di Giandomenico ricopre l’incarico di Responsabile dello Sviluppo di Giocatori e Allenatori, ruolo istituito dal Consiglio Federale con l’obiettivo di coordinare i processi formativi d’élite e valorizzare la crescita integrata di atleti e tecnici nei Centri di Formazione Permanente e nelle Accademie, ed è inoltre responsabile della didattica nazionale.

Tale incarico, che ha rappresentato un passo strategico nel rafforzamento della filiera federale, trova oggi naturale evoluzione nella guida della Nazionale Under 20, punto di raccordo tra la formazione giovanile e il vertice del rugby italiano.

Commissario tecnico della Nazionale femminile dal 2009 al 2022, Di Giandomenico ha portato le azzurre a risultati storici, tra cui il secondo posto nel Sei Nazioni 2019, le qualificazioni a due edizioni consecutive della Rugby World Cup e il raggiungimento dei quarti di finale iridati nel 2022, miglior risultato di sempre per una rappresentativa italiana.

Il suo mandato, durato tredici anni consecutivi, costituisce tuttora un primato mondiale per longevità alla guida di una nazionale.

Dal 2025 è anche responsabile tecnico dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”, con sede a Parma, a conferma del ruolo centrale che riveste nella crescita delle nuove generazioni di atleti e nello sviluppo tecnico del movimento.

“Sono estremamente grato al Consiglio Federale e alla Direzione Tecnica Nazionale – dichiara Di Giandomenico – per aver riposto in

me la fiducia nel ricoprire quest’incarico prestigioso, che, unitamente al lavoro dell’Accademia Nazionale, mi permette di vivere in pieno il percorso dei nostri giovani atleti in questo cruciale segmento del progetto di sviluppo a lungo termine. Sento il supporto di tutti gli attori che hanno accompagnato i ragazzi fin qui, famiglie, club, strutture federali e tutti i colleghi che mi hanno preceduto in quest’incarico, e sono

consapevole della responsabilità che abbiamo nel fornire le opportunità adeguate ai giocatori in questa fase per confermare il loro potenziale e costruire un bagaglio di strumenti utili al loro sviluppo futuro”.

In una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, esprime “a nome dell’intera comunità aquilana e mio personale, le più sentite congratulazioni ad Andrea Di Giandomenico per la nomina a capo allenatore della nazionale italiana maschile Under 20 di rugby, un incarico di assoluto prestigio che rappresenta motivo di grande orgoglio per la nostra città”.

“Andrea Di Giandomenico è un’eccellenza aquilana – prosegue il sindaco – figlio autentico della storica tradizione rugbistica della nostra città, cresciuto in un contesto che ha fatto del rugby non solo uno sport, ma un elemento identitario, educativo e comunitario. La sua carriera, costruita con competenza, passione e rigore, è il frutto di un percorso solido e coerente che oggi viene giustamente riconosciuto a livello nazionale”.

“Questa nomina testimonia ancora una volta come L’Aquila continui a esprimere professionalità di alto profilo, capaci di affermarsi ai massimi livelli e di rappresentare con autorevolezza i valori dello sport italiano. Ad Andrea va il nostro più sincero augurio di buon lavoro, certi che saprà guidare i giovani talenti azzurri con la stessa serietà, visione e senso di responsabilità che hanno sempre contraddistinto il suo percorso”, conclude Biondi.