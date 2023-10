RUGBY: DOMENICA PAGANICA OSPITA LA LAZIO, AVEZZANO AD AFRAGOLA, RUGBY L’AQUILA IN CASA VS PERUGIA

L’AQUILA – Questo weekend parte ufficialmente la stagione 2023-2024 per la maggior parte delle squadre abruzzesi di rugby. La stagione vedrà in campo quattro compagini nei campionati nazionali di Serie A, B e U18 élite, oltre a numerosi XV nelle competizioni di Serie C, U18 interregionali, U16 e U14 e minirugby. Come negli anni precedenti FIR Abruzzo avrà la competenza della prima fase della U16, dei concentramenti U14 e di quelli del minirugby.

“A nome mio, del consiglio e dello staff del comitato regionale vorrei fare un grande in bocca a lupo a tutte le squadra che stanno per iniziare la nuova stagione – sono le parole del presidente di FIR Abruzzo, Marco Molina – ma soprattutto voglio ringraziarle per il lavoro preziosissimo sul territorio, per continuare a promuovere e far crescere questo sport nella nostra regione. Spero che ognuna delle società raggiunga gli obiettivi che si è prefissata, con l’auspicio che tanto lavoro si trasformi ancora di più nell’allargamento della base dei praticanti del rugby in Abruzzo”.

Per quanto riguarda la Serie A domenica segnerà il ritorno del Paganica Rugby, assente dalla seconda serie nazionale da 31 anni.

I rossoneri ospiteranno allo Iovenitti la Lazio. Nello stesso girone militerà anche l’Isweb Avezzano, dopo la buona stagione dello scorso anno, che debutterà in terra campana, a casa del Napoli Afragola.

Un gradino più in basso, nel campionato di Serie B, esordio casalingo per la Rugby L’Aquila, tra le mura amiche del Fattori contro il Perugia.

La Rugby Experience affronterà la prima giornata sul campo delle Fiamme Oro nel girone 2 del campionato élite U18.

Il campionato interregionale di Serie C vedrà protagoniste la Polisportiva Abruzzo, il Rugby Sulmona e il Pescara Rugby, contro compagini del Lazio (rispettivamente Nea Ostia, Villa Pamphili e Luiss). Quattro invece saranno le squadre abruzzesi che giocheranno, sempre con le laziali, nei gironi interregionali di U18: Polisportiva L’Aquila, Pescara Rugby, Isweb Avezzano e la seconda squadra di Rugby Experience.

Sono previste anche la prima giornata della fase regionale U16 (a Pescara e Avezzano) e la seconda giornata della U14.

Per quanto riguarda il rugby femminile, infine, l’inizio delle competizioni agonistiche è programmato per novembre.

Il programma delle squadre abruzzesi nel fine settimana 7-8 ottobre

Serie A | I giornata, gir. 3

Polisportiva Paganica – Pol. SS Lazio

Napoli Afragola – Isweb Avezzano

Serie B | I giornata, gir. 4

Rugby L’Aquila – Cus Perugia

U18 élite | I giornata, gir. 2

Fiamme Oro – Rugby Experience

Serie C | I giornata

Polisportiva Abruzzo – Nea Ostia

Villa Pamphili – Pescara Rugby

Luiss Roma – Sulmona Rugby

U18 interregionale | I giornata

Isweb Avezzano – Rugby Experience

Pescara Rugby – Polisportiva L’Aquila

U16 | I fase, I giornata

Amatori Teramo – Rugby Experience

Isweb Avezzano – Polisportiva L’Aquila

U14 | I fase, II giornata, sabato 7 ottobre | Paganica

Polisportiva Paganica, Polisportiva L’Aquila, Polisportiva Abruzzo