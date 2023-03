RUGBY: DOMENICA VINCENTE PER TUTTE LE ABRUZZESI, DALLA A ALLA U19

L’AQUILA – Domenica che sorride ampiamente alle abruzzesi, tutte vincenti dalla A alla U19.

L’Isweb Avezzano batte la Primavera 50-17 e consolida il quarto posto del girone 3 della seconda serie nazionale.

Doppia vittoria anche per le aquilane di B in un doppio scontro tra abruzzesi e campane: la Rugby L’Aquila espugna Benevento in una delle grandi classiche del centro-sud, mentre il Paganica batte nettamente allo Iovenitti l’Arechi Rugby.

Bella vittoria anche per la Rugby Experience che vince nel campionato nazionale U19 46-14 contro il Lazio. Si registrano infine due sconfitte per entrambe le abruzzesi in C élite.

I risultati, in attesa dell’omologazione del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie A, girone 3 | recupero 17a giornata

Isweb Avezzano – Primavera Rugby 50-17

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 | recupero 13a giornata

Rugby Benevento – Rugby L’Aquila 19-24

Paganica Rugby – Arechi Rugby 64-10

Campionato nazionale U19 | 15a giornata

Rugby Experience – Lazio Rugby 46-14

Campionato nazionale di Serie C élite | 9a giornata

Rugby Noceto – Polisportiva Abruzzo 25-24

Rugby Pieve – Pescara Rugby 43-11

Campionato U17 élite | 12a giornata

Rugby Experience – Florentia Rugby 59-0

Campionato interregionale U17 [Lazio] | 10a giornata

Avezzano Rugby – Nea Ostia 14-24

Campionato interregionale U17 [Marche] | 7a giornata

UR Anconitana – Pescara Rugby 26-22

Campionato regionale U15, II fase | 1a giornata

Paganica: Polisportiva Paganica, Polisportiva L’Aquila, Amatori Teramo

Chieti: Polisportiva Abruzzo – Isweb Avezzano

Campionato regionale U13 | 3a giornata | Chieti

Polisportiva Abruzzo, Amatori Teramo, I Fiori del Mare, Pescara Rugby, Rugby Sulmona, Polisportiva L’Aquila, Isweb Avezzano