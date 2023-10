RUGBY: ESORDIO CASALINGO VINCENTE PER ISWEB AVEZZANO, L’AQUILA ESPUGNA COLLEFERRO

L’AQUILA – La seconda giornata nei campionati seniores e giovanili dei campionati di rugby nazionali, interregionali e regionali fanno registrare diversi esordi casalinghi per le abruzzesi.

Uno di questi è quello dell’Isweb Avezzano al “Trombetta”. I gialloneri, che hanno disputato l’esordio tra le mura amiche su un terreno di gioco rinnovato e inaugurato in settimana, fanno valere il fattore campo contro il Primavera, sconfitto 40-14. Nello stesso girone di Serie A seconda sconfitta per il Paganica, che cede sul campo della Capitolina, in un inizio che campionato ha visto la matricola rossonera affrontare due delle squadre più attrezzate del girone meridionale di Serie A.

In Serie B nessuna meta ma partita dura e intensa per la Rugby L’Aquila, che si impone con due piazzati (0-6 il risultato finale) sul campo del Colleferro. A completare il quadro dei campionati nazionali è la U18 élite, dove la Rugby Experience fa il bis all’Aquila contro la Lazio, segnando oltre 60 punti.

La C regala agli archivi la vittoria della Polisportiva Abruzzo nella capitale (sponda Appia Arnold) e del Pescara, all’esordio effettivo, nel derby a Sulmona.

Giornata felice per la seconda squadra di Rugby Experience nella U18 interregionale (vittoria su Roma Sud), meno per l’Isweb Avezzano che torna sconfitta da Frascati. Sia l’aquilana che la marsicana vincono però nella fase regionale di U16.

La giornata era stata anticipata ieri da due intensi e partecipati raggruppamenti U14 nell’aquilano, uno sponda Centi Colella (organizzato dalla Polisportiva L’Aquila) e l’altro allo Iovenitti di Paganica, ospitato dal club rossonero.

I risultati del weekend, in attesa dell’omologazione del giudice sportivo.

Serie A | II giornata, gir. 3

Unione Capitolina – Polisportiva Paganica 52-13

Isweb Avezzano – Primavera Rugby 40-14

Serie B | II giornata, gir. 4

Colleferro Rugby – Rugby L’Aquila 0-6

U18 élite | II giornata, gir. 2

Rugby Experience – SS Lazio Rugby 62-26

Serie C | II giornata

Appia Arnold – Polisportiva Abruzzo 10-41

Sulmona Rugby – Pescara Rugby 10-26

U18 interregionale | II giornata

Rugby Experience 2 – Roma Sud 33-20

Frascati Rugby – Avezzano Rugby 15-7

Rugby Roma – Pescara Rugby non disputata

Polisportiva L’Aquila – Villa Pamphili 24-29

U16 | I fase, II giornata

Rugby Experience – Polisportiva L’Aquila 104-0

Isweb Avezzano – Amatori Teramo 43-5

U14 | III giornata

Centi Colella, L’Aquila | Polisportiva L’Aquila, Rugby Experience (2 squadre), Pescara Rugby

Iovenitti, Paganica | Polisportiva Paganica, Polisportiva Abruzzo, Isweb Avezzano