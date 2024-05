RUGBY: EXPERIENCE ESPUGNA ROVIGO E SI AGGIUDICA PRIMA SEMIFINALE SCUDETTO U18, TUTTI I RISULTATI

L’AQUILA – Con i campionati seniores terminati, fari puntati sulle semifinali per il titolo italiano U18. Inizia con il piede giusto il cammino dei play off scudetto per la Rugby Experience. I biancorossi aquilani vincono 17-20 sul difficile campo di Rovigo, uno dei più ostici dello stivale, e conquistano la prima semifinale. Il ritorno si disputerà sul campo di Piazza D’Armi all’Aquila, domenica 19 maggio (ore 12).

Bella affermazione, sempre per Rugby Experience, nel campionato interregionale U18. I ragazzi aquilani espugnano il campo dell’Amatori Napoli e finiscono la stagione vincendo il girone dell’area 4.

Per quanto riguarda le compagini abruzzesi seniores, la Serie C registra due sconfitte, rispettivamente per la Polisportiva Abruzzo all’Acqua Acetosa di Roma con la Lazio nel girone promozione, e il Sulmona a Ceccano nella gara valevole per la fase interregionale.

Partita combattutissima a Pescara tra gli squali e l’Isweb Avezzano per il derby di U18 interregionale, finito 20-19 per i padroni di casa biancazzurri. Nella U16, infine, vincono sia la Polisportiva L’Aquila (contro Civita Castellana) che gli Amatori Teramo (con Fiamme Oro).

Tutti i risultati, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

U18 élite, semifinali scudetto | Andata

Femi-CZ Rovigo – Rugby Experience 17-20

U18 interregionale | liv. 2

Amatori Napoli – Rugby Experience 17-27

Serie C, fase promozione | X giornata

Polisportiva Abruzzo – SS Lazio Rugby 7-54

Serie C, fase interregionale | XI giornata

Fabraternum Rugby – Sulmona Rugby 41-0

U18 interregionale | liv. 3 | XI giornata

Pescara Rugby – Isweb Avezzano 20-19

U16 interregionale, II fase | XIV giornata

Rugby Latina – Polisportiva Abruzzo non disputata

Polisportiva L’Aquila – Civita Castellana 30-26

Amatori Teramo – Fiamme Oro 67-31

U14 regionale, III fase | sabato 11 maggio, ore 15:30 | Pescara

Pescara Rugby, Polisportiva Abruzzo