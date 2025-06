RUGBY EXPERIENCE L’AQUILA CAMPIONE D’ITALIA U16: BIONDI, “GRANDE ORGOGLIO”

FIRENZE – In una cornice di pubblico numerosa, colorata e festante la Rugby Experience L’Aquila ha vinto il titolo nazionale under 16 al termine di una partita giocata a viso aperto, bella e incerta.

Sul terreno del Mario Lodigiani la squadra abruzzese ha avuto la meglio dei padovani del Valsugana per 17-19 dopo 70 minuti emozionanti.

I neo-campioni hanno mosso bene la palla nella prima frazione di gioco, andando in vantaggio 10-0 con due mete della linea arretrata.

Valsugana è riuscita a rimanere attaccata alla partita con una marcatura arrivata poco prima della fine del primo tempo grazie a una maul da rimessa laterale.

A cavallo dell’intervallo due piazzati del centro aquilano Covotta sembravano indirizzare la partita verso la squadra in maglia rossa. È arrivata in quel momento, però, la reazione dei veneti, che hanno segnato due mete nella parte centrale della ripresa per ribaltare il parziale sul 17-16.

A quattro minuti dalla fine, in una delle poche incursioni in territorio avversario del secondo tempo, Rugby Experience ha trovato il modo di riportare la gara dal proprio lato, con un ultimo piazzato che ha decretato il 17-19 finale.

“L’Aquila torna sul tetto d’Italia con la squadra Under 16 del Rugby Experience”, commenta in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Un risultato straordinario per una società nata appena undici anni fa, ma che ha saputo costruire con determinazione un progetto tecnico e umano fondato sui valori più autentici del rugby. Il successo dell’Under 16 si aggiunge al prestigioso piazzamento dell’Under 18, che ha raggiunto la semifinale nazionale, confermando la solidità di un vivaio tra i più promettenti del panorama italiano”.

“Questa vittoria è motivo di grande orgoglio per l’intera comunità aquilana – dichiara Biondi – La nostra è una città che ha nel rugby una delle sue tradizioni più radicate, capace di formare intere generazioni allo spirito di squadra, alla lealtà e al sacrificio. Il progetto ‘L’A Next Generation’ è la dimostrazione concreta di come lo sport possa essere un formidabile strumento educativo e di coesione sociale, capace di unire talenti locali e di attrarne da ogni dove, in un percorso di crescita collettiva”.

“Grazie alo straordinario direttore tecnico Alessandro Cialone e agli allenatori Alessandro Laurenzi, Edoardo Paggi e Davide Di Gregorio, con il fondamentale contributo dei preparatori atletici Concetta Milanese e Giulio Di Cesare, e ai 46 ragazzi coinvolti in questa stagione entusiasmante, espressione di un lavoro costante e appassionato, che ha coinvolto famiglie, tecnici e volontari. Fondamentale anche l’impegno e il supporto di Marco Molina, punto di riferimento organizzativo del club e figura centrale nello sviluppo e nella tenuta del progetto”.

“Mi unisco al ricordo di Rugby Experience L’Aquila che ha voluto dedicare questo straordinario risultato a Mauro Zaffiri, pioniere e sostenitore della società, nel giorno che sarebbe stato del suo compleanno: un omaggio sentito a chi, tra i primi, ha creduto in questa avventura”.

“A tutti loro, e a chi ogni giorno lavora per far crescere questa realtà sportiva e valoriale, va il nostro grazie. L’amministrazione comunale è orgogliosa di accompagnare e sostenere una realtà che rappresenta al meglio la vocazione sportiva e il patrimonio umano della nostra città”, conclude il sindaco.

Firenze, Stadio Mario Lodigiani – lunedì 2 giugno 2025

Finale Campionato U16

Valsugana Rugby Junior Padova v Rugby Experience L’Aquila 17-19

Marcatori: p.t. 12′ m. Di Nicola ntr. (0-5); 20′ m. D’Addario ntr. (0-10), 31′ m. Sarca ntr. (5-10), 35′ cp. Covotta (5-13) s.t. 1′ cp. Covotta (5-16), 4′ m. Dragomir Dan. ntr. (10-16), 18′ m. Sarca tr. Carraro (17-16), 31′ cp. Covotta (17-19)

Valsugana Rugby Junior Padova: Rigon Grigolato, Doncila, Bordin, Beggio, Roman (14′ st Facco); Salomon, Carraro; Furlan ©, Elardo, Sarca, Dragomir Dan., Parpajola, Turatto, Faggin, Turolla.

Non entrati: Schiavon, Aggujaro, Baruzzo, Pertile, Paccagnella, Dragomir Dam.

All. Lorenzo Cologna

Rugby Experience L’Aquila: Tattoli (28′ st Ciuffetelli), D’Addario (12′ st Di Carlo), Di Nicola, Covotta, Ramazzotti; Mosca Mannucci (15′ st Di Mario), Drago; Marinangeli, Fallanca, Scaramazza, Di Pietro (28′ st Naccarella), Riga (20′ st Graziosi), Cardarelli, D’Alessandro, D’Onofrio.

Non entrati: Morgante, Gioia

All. Alessandro Laurenzi

Arb. Cesare Segnatelli (Parma)

AA1 Ivano Cassinelli (Genova), AA2 Davide Borgo (Genova), IV Uomo Roberto Botti (Parma)

Cartellini: –

Calciatori: VAL: Salomon 0/2, Carraro 1/1; EXP: Mosca Mannucci 0/2, Covotta 3/3

Note: meteo variabile, giornata leggermente ventilata, manto erboso in ottime condizioni, 700 spettatori circa