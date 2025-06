RUGBY EXPERIENCE L’AQUILA CAMPIONE D’ITALIA UNDER 16: VERRECCHIA (FDI), “UN ORGOGLIO PER L’ABRUZZO”

L’AQUILA – “Sul campo del Mario Lodigiani a Firenze, la squadra abruzzese Rugby Experience L’Aquila ha conquistato il titolo nazionale Under 16, al termine di una partita combattuta con passione ed entusiasmo. La Rugby Experience L’Aquila ha avuto la meglio sui padovani del Valsugana con un punteggio di 19-17, dopo 70 minuti di pura emozione”.

Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia: “Complimenti ai giovani atleti, che hanno dimostrato determinazione, sportività e grande forza di volontà. Un plauso va anche agli allenatori, alla società e ai genitori, che hanno sostenuto con dedizione il percorso di questi ragazzi”.

“Ieri Firenze ha visto una grande partecipazione dei tifosi aquilani, accorsi numerosi per sostenere la squadra, insieme alle formazioni Under 18 e Under 14 della Rugby Experience. Riportare il titolo di campioni d’Italia a L’Aquila è motivo di grande orgoglio non solo per la città, ma per l’intero Abruzzo”.

“Ancora più soddisfazione deriva dal contributo che la Regione ha dato per sostenere parte delle attività del club, dopo aver accolto una loro delegazione lo scorso anno. Una vittoria che celebra l’impegno, il talento e la passione di questi giovani rugbisti”, conclude.