RUGBY EXPERIENCE L’AQUILA CONQUISTA TERZO POSTO NEL TORNEO LODIGIANI, IL TOP PER SQUADRE GIOVANILI

L’AQUILA – Di fronte a circa 2000 persone, al S.Michele di Calvisano, si è svolta la passerella più importante del rugby giovanile italiano, il torneo “Mario Lodigiani”, e dopo molti anni, riappare ai ai vertici nazionali l’Abruzzo con la Rugby Experience school dell’Aquila.

In semifinale le giovani promesse sono state sconfitti dal Petrarca, squadra vincitrice del titolo. Nella finale per il podio, i ragazzi hanno superato le Fiamme Oro raggiungendo così un importante terzo posto che sancisce la qualità del lavoro svolto da tutti gli atleti e dallo staff che li ha puntualmente seguiti.

“Ringraziamo tutte le squadre partecipanti alla Final 4 4 per la condivisione dell’evento aver mostrato in campo uno spaccato davvero interessante della realtà rugbistica giovanile italiana.

Grazie ai ragazzi per l’impegno e le soddisfazioni che ci hanno regalato in questa incredibile annata, allo staff che li ha seguiti e supportati e ai genitori che ci hanno sostenuto. Ad maiora”, il commento della società.

Finale Primo/Secondo posto

Petrarca Padova v Rugby Parma (24-7) (10-0)

Marcatori: p.t. 14’ c.p. Ravanelli (3-0), 18’ m Pescante tr Ravanelli

(10-0) s.t. 26’ m Pescante tr Ravanelli (17-0) 30’ m Faissal tr

Silvestri (17-7), 38’ m Artuso tr Ravanelli (24-7)

Finale Terzo/Quarto posto

Fiamme Oro Rugby v L’Aquila () (7-0)

Marcatori: p.t. 7′ m. Coppari tr. Muscatello (7-0); s.t. 2′ m. Ianni tr. Ianni (7-7), 13′ m. Marra tr. Ianni (7-14),

Fiamme Oro Rugby: Muscatello; Penteriani, Notarangelo, Del Sureto, Camillo; Coppari, Teodosio; Cerasa, Poli, Mastrodomenico; Caprio, Tordi; Monteverde, Bigonzi, Giorgi.

A disposizione Del Sureto, Cerioni, Peccia, Marasco, Murrazzani,

L’Aquila: Scaramazza; Paolucci, Caporale, Molina, Santantonio; Ianni, De Nicola V.; Sette, Alfonsetti, Bucci; Verderame, Hostiè; Salerno, Gioia, Colasanti.

A disposizione Mancini, Barone, Sciarra, Carusi, Marra, De Nicola



Finale Nazionale Scudetto Under 19

Puntopack Colorno v U.R. Capitolina (22-19)

Marcatori: p.t 21’ meta Bruzzi (5-0), 35’ meta Nisica tr. Bolognesi (12-0) s.t. 37’ meta Cattaneo tr. Bolognesi (19-0), 53’ meta Siciliano tr. Solano (19-7), 61’ meta Tani tr. Solano (19-14), 67’ c.p. Bolognesi (22-14), 70’ meta Gallorini (22-19).

[mqf-dynamic-pdf]