RUGBY, GIORGIO MORELLI VICEPRESIDENTE FIR: LE CONGRATULAZIONI DI BIONDI E COLONNA

L’AQUILA – “Buon lavoro a Giorgio Morelli“, così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, appresa la notizia della vicepresidenza della Fir – Federazione Italiana Rugby affidata all’ex giocatore aquilano. Agli auguri del sindaco si è unito anche l’assessore comunale allo Sport, Vito Colonna.

“Si tratta di un riconoscimento all’impegno che Giorgio non ha mai lesinato. Colgo l’occasione per congratularmi con Carlo Festuccia, anche lui da poco nominato nel consiglio direttivo Fir. Buon lavoro a Maurizio Zaffiri nella Commissione paritetica e di conciliazione e a Pierluigi Giammaria nella Commissione Esame statuti e complimenti a Carlo Caione riconosciuto ex capitano della Nazionale e a Pierpaolo Rotilio per l’ufficializzazione di Azzurro da parte del consiglio federale “, hanno concluso il primo cittadino e l’assessore.