RUGBY: GIORNATA DI GRAZIA PER LE ABRUZZESI, TUTTE VINCENTI DALLA A ALLA C

L’AQUILA – Fine settimana entusiasmante per le compagini abruzzesi del rugby. Dalla Serie A alla C, passando per la U18 élite, tutte le squadre della regione portano a casa punti importanti.

Nel girone 1 di A vittoria per un soffio per l’Isweb Avezzano che batte il Rugby Biella seconda in classifica: 32-31 il finale e festa al “Trombetta”. I gialloneri di Rotilio raggiungono il Prato Sesto a quota 17 punti, allontanando l’ultimo posto in classifica (occupato dal Rugby Milano).

Nel girone 4 di Serie A doppietta di Paganica e Rugby L’Aquila, che si impongono rispettivamente allo “Iovenitti” contro il Villa Pamphili e in trasferta a Civitavecchia. I rossoneri di Paganica si portano al settimo posto, a quota 18 punti. Dieci in meno dei neroverdi aquilani che occupano il sesto posto del girone.

Bella vittoria anche per Cus L’Aquila nella Serie A femminile (girone 3) tornata per la prima volta in campo quest’anno. Le abruzzesi tornano dalla lunga trasferta di Catania dopo essersi imposte 48-17 sulle etnee.

Continua la striscia positiva della Rugby Experience in U18 élite, con i biancorossi che si impongono sulla Primavera ultima in classifica e rafforzano il primato nel girone 2.

La giornata fa registrare tre vittorie su altrettanti match contro squadre laziali, per quanto riguarda la Serie C. Nel secondo turno del girone promozione la Polisportiva Abruzzo espugna il campo dell’Arnold e la Rugby L’Aquila vince al Fattori contro Fiumicino. La Pol. L’Aquila Rugby esordisce con una vittoria sul Pomezia nel girone interregionale.

Tante le sfide giocate dai giovani atleti abruzzesi nei campionati U18 interregionale e U16 (élite e livelli successivi), oltre che nelle partecipate attività regionali di U14, questa settimana andate in scena al Centi Colella dell’Aquila e al “Trombetta” di Avezzano.

Tutti i risultati della domenica, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Serie A, gruppo 1 | Girone 1 | X giornata

Isweb Avezzano – Biella Rugby 32-31

Serie A, gruppo 2 | Girone 4 | X giornata

Paganica Rugby – Villa Pamphili 26-10

Civitavecchia Centumcellae – Rugby L’Aquila 14-18

Serie A femminile | girone 3 | V giornata

Amatori Catania – Cus L’Aquila 17-48

U18 élite | Girone 2 | X giornata

Primavera Rugby – Rugby Experience 7-50

Serie C, fase promozione | II giornata

Arnold Rugby – Polisportiva Abruzzo 7-38

Rugby L’Aquila – Polisportiva Fiumicino 82-0

Serie C, fase interregionale | II giornata

Pol. L’Aquila Rugby – Pomezia Rugby 65-14

U18 interregionale | Liv. 2 | IV giornata

Fiamme Oro – Isweb Avezzano 12-43

Rugby Experience 2 – Roma Olimpic 26-10

Pescara Rugby – Lions Alto Lazio non disputata

US Roma Rugby – Pol. L’Aquila Rugby 0-34

U16 interregionale |Liv. 1 | IX giornata

Rugby Experience – Roma Sud 37-28

Pescara Rugby – Napoli Afragola 0-157

U16 interregionale |Liv. 2 | VIII giornata

Civitavecchia Centumcellae – Rugby Experience 2 40-24

Isweb Avezzano – Ternana Rugby 22-12

U16 interregionale |Liv. 3 | VI giornata

Pol. L’Aquila Rugby – Villa Pamphili 22-78

Polisportiva Abruzzo – Montevirginio Rugby 22-22

Paganica Rugby – UR Viterbo 22-79

U14 regionale | Seconda fase | V giornata | Paganica | Sabato 25 gennaio, ore 15:30

L’Aquila, Centi Colella: Pol. L’Aquila Rugby, Paganica Rugby, Pescara Rugby

Avezzano: Isweb Avezzano, Polisportiva Abruzzo, Val Vibrata Rugby