RUGBY: GLI ABRUZZESI DI MARCO E FORCUCCI INVITATI DAL CT AZZURRO CROWLEY AD ALLENARSI IN NAZIONALE

L’AQUILA – L’apertura aquilana Filippo Di Marco ed il centro-ala di Sulmona Alessandro Forcucci sono stati invitati dal ct dell’Italrugby Kieran Crowley a partecipare agli allenamenti degli azzurri presso il Cpo “Giulio Onesti”. Una grande soddisfazione per i due promettenti atleti classe 1998, che militano nel massimo campionato con le Fiamme Oro e che hanno vestito anche la maglia della nazionale under 20.

Nel gruppo non figura il pilone teramano Marco Riccioni, in fase di recupero dall’infortunio al ginocchio patito a novembre contro l’Argentina.

La Nazionale italiana, a zero punti dopo due partite giocate, ha iniziato la settimana in preparazione del terzo impegno nel Guinness Sei Nazioni 2022 in calendario domenica 27 febbraio alle 16 italiane contro l’Irlanda all’Aviva Stadium di Dublino, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su TV8 a partire dalle 15.15.

Questo il calendario delle partite dell’Italia:

I giornata – 06.02.22 – Parigi, Stade de France – Ore 16 CET

Francia v Italia 37-10

II giornata – 13.02.22 – Roma, Stadio Olimpico – Ore 16 CET

Italia v Inghilterra 0-33

III giornata – 27.02.22 – Dublino, Aviva Stadium – Ore 16 CET

Irlanda v Italia

IV giornata – 12.03.22 – Roma, Stadio Olimpico – Ore 15.15 CET

Italia v Scozia

V giornata – 19.03.22 – Cardiff, Principality Stadium – Ore 15.15 CET

Galles v Italia

Questo l’elenco dei giocatori convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 18 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 17 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 4 caps)

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 23 caps)

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 13 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Parma, 16 caps)

Tallonatori:

Epalahame FAIVA (Benetton Rugby, 3 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 10 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, esordiente)

Seconde Linee:

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 17 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 27 caps)

David SISI (Zebre Parma, 18 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma,1 cap)

Terze Linee:

Renato GIAMMARIOLI (Zebre Parma, 5 caps)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 2 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 12 caps) – capitano

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 3 caps)

Braam STEYN (Benetton Rugby, 47 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 1 cap)

Mediani di Mischia:

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 13 caps)

Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 3 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 11 caps)

Mediani di Apertura:

Paolo GARBISI (Montpellier, 15 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 2 caps)

Centri:

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 10 caps)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, esordiente)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 9 caps)

Ali/Estremi:

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 1 cap)

Montanna IOANE (Benetton Rugby, 11 caps)

Federico MORI (Bordeaux, 12 caps)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 32 caps)

Atleti invitati:

Filippo DI MARCO (Fiamme Oro Rugby)

Alessandro FORCUCCI (Fiamme Oro Rugby)

Ludovico VACCARI (Fiamme Oro Rugby)

Atleti non considerati per infortunio: Ange Capuozzo (Grenoble), Ratuva Tavuyara (Benetton Rugby) Sebastian Negri (Benetton Rugby), Marco Fuser (Newcastle Falcons), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby), Giacomo Da Re (Benetton Rugby/FEMI-CZ Rovigo) Luca Morisi (Benetton Rugby), Riccardo Favretto (Benetton Rugby) Simone Ferrari (Benetton Rugby), Johan Meyer (Zebre Parma), Matteo Nocera (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma) Jake Polledri (Gloucester), Marco Riccioni (Saracens)