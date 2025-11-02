RUGBY: GRANDE GIORNATA PER LE ABRUZZESI, VINCENTI L’AQUILA, PAGANICA E AVEZZANO

L’AQUILA – Un’altra giornata colma di emozioni sui campi di gioco per le squadre abruzzesi nei campionati nazionali, regionali e giovanili. A vincere sono tutte le tre di Serie A maschile. Nel girone 1 l’Isweb Avezzano batte il XV blasonato del Calvisano 20-17. Nel girone 4 entusiasmo al massimo in casa Paganica, con i rossoneri che si prendono la trasferta di Firenze. Vittoria netta per la Rugby L’Aquila tra le mura amiche del Fattori sulla Lazio.

Nella fase regionale di C escono sconfitte entrambe le aquilane: la Rugby L’Aquila a Brecciarola contro la Polisportiva Abruzzo, la Pol. L’Aquila Rugby in casa contro il Pescara.

Primi verdetti della fase regionale in U16. Venerdì le due squadre di Rugby Experience si sono affrontate nella finale regionale, valevole per l’élite. A vincere è stata la “Rex bianca” 61-59. Sarà questa la formazione che andrà alla fase successiva. Per quanto riguarda l’altra abruzzese nell’élite di categoria, non potendo per regolamento esserci l’altra finalista Rugby Experience, accede alla fase élite la Pol. L’Aquila Rugby, che nella finale per il terzo posto ha battuto i pari età del Paganica 34-17.

Serie A, gruppo 1 | Girone 1 | III giornata

Isweb Avezzano – Rugby Calvisano 20-17

Serie A, gruppo 2 | Girone 4 | III giornata

Rugby L’Aquila – SS Lazio 46-24

UR Firenze – Paganica Rugby 29-36

Serie A femminile | Girone 3 | II giornata

Cus L’Aquila – UR Anconitana rinviata al 9/11

Serie C | Fase regionale | III giornata

Pol. L’Aquila Rugby – Pescara Rugby 30-42

Polisportiva Abruzzo – Rugby L’Aquila 28-17

riposa Isweb Avezzano

U16 | Fase regionale | Finali

Rugby Experience 2 – Rugby Experience 59-61

Paganica Rugby – Pol. L’Aquila Rugby 17-34

Pescara Rugby – Isweb Avezzano non comunicato

U14 | I fase, IV giornata | Sabato 1 novembre, ore 15:30

Avezzano: Isweb Avezzano, Pol. L’Aquila Rugby, Pescara Rugby, Sulmona Rugby