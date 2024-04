RUGBY, I PRIMI VERDETTI. ISWEB AVEZZANO NELLA NUOVA A1, L’AQUILA RINVIA FESTA DOPO FINALE THRILLER

L’AQUILA – Giornata importante per il rugby delle abruzzesi. L’Isweb Avezzano conquista la vittoria sul Livorno in un “Trombetta” gremito e si conquista con due giornate di anticipo il diritto a partecipare alla nuova serie A1, in virtù del terzo posto nel girone 3. Un bel risultato per la compagine giallonera presieduta da Alessandro Seritti. Nello stesso girone il Paganica cede allo “Iovenitti” ai Cavalieri Prato Sesto (10-33 il risultato finale).

Finale thriller all’Aquila, dove i neroverdi di casa cedono nei minuti finali alla Rugby Roma che va in meta e si impone 13-14 in un Fattori affollato da circa 3mila spettatori. Pubblico deluso e festa promozione rimandata. I romani in classifica accorciano le distanze a -9 da L’Aquila, con la promozione dei neroverdi che potrebbe arrivare già domenica prossima a Messina.

Oggi anche la Serie A femminile in campo per la nona giornata, che ha visto i Lupi di Frascati imporsi sulle ragazze del Teramo, e la U18 interregionale dove la Rugby Experience ha vinto sul campo del Villa Pamphili mentre il Pescara ha perso in casa con le Fiamme Oro.

Dopo le attività U14 protagoniste sabato a Chieti e Avezzano, stamane bella partecipazione al Fattori per l’attività regionale del minirugby, in un torneo intitolato alla memoria della gloria neroverde Sergio Del Grande.

I risultati delle abruzzesi, in attesa dell’omologazione del giudice sportivo.

Serie A, girone 3 | XXI giornata

Polisportiva Paganica – Cavalieri Prato Sesto 10-33

Isweb Avezzano – Livorno Rugby 22-17

Serie A femminile, girone 3 | IX giornata

Lupi Frascati – Teramo Rugby 86-5

Serie B, girone 4 | XXI giornata

Rugby L’Aquila – Rugby Roma 13-14

U18 interregionale | liv. 2 | VIII giornata

Villa Pamphili – Rugby Experience 15-43

U18 interregionale | liv. 3 | IX giornata

Pescara Rugby – Fiamme Oro 2 36-46

U14 regionale | III fase, I giornata | Sabato 20 aprile, ore 15:30

Chieti: Polisportiva Abruzzo, Pescara Rugby, Polisportiva Paganica

Avezzano: Isweb Avezzano, Polisportiva L’Aquila

U12, U10, U8 regionale | II fase, XI giornata | Domenica 28 aprile, ore 10 | stadio “Tommaso Fattori”, L’Aquila

Polisportiva Abruzzo, I Fiori del Mare, Rugby Sulmona, Polisportiva L’Aquila, Pescara Rugby, Amatori Teramo