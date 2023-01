RUGBY: I RISULTATI DELLE ABRUZZESI

L’AQUILA – Domenica contrassegnata da molti rinvii per maltempo nel rugby delle abruzzesi.

In campo va l’Isweb Avezzano, che espugna il campo dell’Arvalia Villa Pamphili 24-28, conquistando il bonus offensivo e consolidando il quarto posto nel girone 3 di Serie A. Le mete per i marsicani portano la firma di Nicola Rettagliata, Mammone e Capone, oltre a una meta tecnica.

In B rinviate entrambe le partite delle aquilane, la Rugby L’Aquila contro il Roma Rugby e il Paganica che avrebbe dovuto ospitare il Benevento. Rinviata a causa della neve caduta nelle ultime ore anche Rugby Experience – Capitolina per il campionato nazionale U19.

Nel campionato interregionale di C sconfitta interna per il Pescara (5-45 contro il Puntopack Colorno) ed esterna per la Polisportiva Abruzzo (49-0 in casa del Rugby Pieve).

Tutti i risultati, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie A | 22 gennaio, ore 14:30

Arvalia Villa Pamphili – Isweb Avezzano Rugby 24-28

Campionato nazionale di Serie B | 22 gennaio, ore 14:30

Rugby L’Aquila – Us Roma Rugby rinviata per maltempo

Polisportiva Paganica – Rugby Benevento rinviata per maltempo

Campionato nazionale U19 | 22 gennaio, ore 12:30

Rugby Experience – Capitolina rinviata per maltempo

Campionato di Serie C, seconda fase| 22 gennaio, ore 14:30

Pescara Rugby – Puntopack Colorno 5-45

Rugby Pieve – Polisportiva Abruzzo 49-0

Campionato di Serie C, seconda fase | 22 gennaio, ore 14:30

Sulmona Rugby – Appia Rugby ritiro dell’Appia dal campionato

Campionato interregionale élite U17 | 22 gennaio, ore 14

Firenze Rugby 1931 – Rugby Experience 5-33

Campionato interregionale U17 | 22 gennaio, ore 11

Polisportiva L’Aquila – Avezzano Rugby rinviata per maltempo

Tutte le attività previste in Abruzzo dalla U5 alla U15 sono state rinviate per maltempo.