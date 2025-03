RUGBY: IN CAMPO U18 E U16 ABRUZZESI, RUGBY EXPERIENCE SI QUALIFICA ALLA FINAL FOUR TITOLO NAZIONALE

L’AQUILA – Ampio spazio alle categorie U18 e U16 nel weekend ovale delle realtà abruzzesi, con tutti i campionati seniores fermi per lasciare spazio all’ultima giornata del Guinness Sei Nazioni.

Nel campionato nazionale U18 Rugby Experience espugna il campo di Colorno e si qualifica per il secondo anno consecutivo per le final four scudetto, a tre giornate dalla fine della regular season. I biancorossi aquilani, infatti, guidano il girone 2 con 7 lunghezze sul Rugby Parma.

Nei campionati interregionali sempre Rugby Experience vince a Roma contro le Fiamme Oro. L’Isweb Avezzano perde di misura al “Trombetta” contro il Roma Sud, mentre la Pol. L’Aquila Rugby cede in casa al Colleferro.

Passando all’U16, il livello 1 registra oggi una vittoria (Rugby Experience) e una sconfitta (Pescara). Nel livello 2, il derby tra Rugby Experience e Isweb Avezzano vede i gialloneri ospiti imporsi nell’anticipo di venerdì, mentre nel livello 3 il Paganica vince di misura sull’Aprilia (giocata a Latina) e la Pol. L’Aquila Rugby pareggia 12-12 contro il Viterbo.

Tutti i risultati, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

U18 élite | Girone 2 | XV giornata

Rugby Colorno – Rugby Experience 19-32

U18 interregionale | Liv. 2 | IX giornata

Fiamme Oro – Rugby Experience 2 12-44

Isweb Avezzano – Roma Sud 35-36

Pol. L’Aquila Rugby – Rugby Colleferro 19-39

U16 interregionale | Livello 1, fase conference | XIII giornata

Arnold Appia – Rugby Experience 5-39

Pescara Rugby – Frascati RC 0-101

U16 interregionale | Livello 2, fase conference | IX giornata

Rugby Experience 2 – Isweb Avezzano 31-41

U16 interregionale | Livello 3, fase conference | IX giornata

Aprilia Rugby – Paganica Rugby 39-40

Pol. L’Aquila Rugby – UR Viterbo 12-12

U12, U10, U8 regionale | Fase 3 | V giornata | Roseto degli Abruzzi (Teramo) | Domenica 16 marzo, ore 10:30

Val Vibrata Rugby, Rugby Sulmona, Pescara Rugby, Polisportiva Abruzzo, Amatori Teramo

—