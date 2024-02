RUGBY: IN DUEMILA ALL’AQUILA PER FIAMME ORO-PETRARCA, I RISULTATI DELLA DOMENICA

L’AQUILA – Domenica da ricordare per il rugby in Abruzzo. Oltre alle tante compagini della regione scese in campo, infatti, circa duemila spettatori hanno affollato lo stadio “Tommaso Fattori” dell’Aquila per la partita di Serie A élite tra Fiamme Oro e Petrarca, eccezionalmente giocata nel capoluogo abruzzese. Per la cronaca hanno vinto i veneti 33-16, consolidando il terzo posto in classifica.

“Una bellissima giornata di rugby, in cui la mia città ha risposto in maniera unica, con i nostri ragazzi che non vedevano l’ora di scendere in campo in questo stadio unico”, ha dichiarato Andrea Castellani, ex azzurro, aquilano e oggi allenatore degli avanti delle Fiamme Oro.

Per quanto riguarda le abruzzesi di Serie A, escono sconfitte dai rispettivi campi sia il Paganica (a Firenze) che l’Isweb Avezzano, in casa contro la capolista Lazio. Vince nettamente invece L’Aquila in Serie B sul terreno di gioco dell’Arechi Salerno, consolidando il primo posto del girone 4. Così come allunga in vetta la Rugby Experience in U18 élite, grazie a una vittoria importantissima in casa del Livorno terza in classifica.

La Serie C vede una vittoria (della Polisportiva Abruzzo nel girone promozione) e una sconfitta (del Sulmona nel girone interregionale). Vittorie nei rispettivi gironi anche per la seconda squadra di Rugby Experience e dell’Isweb Avezzano nel campionato interregionale U18. Nei campionati U16 vincono Rugby Experience, Polisportiva L’Aquila e Amatori Teramo. Tanti i ragazzi e bambini in campo per l’attività regionale U14 all’Aquila e minirugby a Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Tutti i risultati della domenica, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Serie A, girone 3 | XIV giornata

Unione Firenze – Polisportiva Paganica 52-12

Isweb Avezzano – SS Lazio 14-43

Serie B, girone 4 | XIV giornata

Arechi Salerno – Rugby L’Aquila 0-47

U18 élite, girone 2 | XIII giornata

Livorno Rugby – Rugby Experience 7-22

Serie C, fase promozione | III giornata

Polisportiva Abruzzo – Nuovo Salario 13-31

Serie C, fase interregionale | IV giornata

Primavera Rugby – Rugby Sulmona 64-10

U18 interregionale, liv. 2 | IV giornata

Rugby Experience – Frascati RC 36-35

U18 interregionale, liv. 3 | V giornata

Isweb Avezzano – Pescara Rugby 54-12

U16 élite | X giornata

Rugby Experience – Frascati RC 73-5

UR Capitolina – Isweb Avezzano 40-24

U16 interregionale | VI giornata

Polisportiva L’Aquila – US Roma Rugby 24-17

Fiamme Oro 2 – Amatori Teramo 7-80

Polisportiva Abruzzo – Rugby Latina 17-54

U14 regionale, II fase |II giornata | Centi Colella L’Aquila, domenica 18 feb h. 10

Polisportiva L’Aquila, Polisportiva Paganica, Fiamme Oro (2 squadre), Rugby Experience

U12, U10 regionale |II fase, IV giornata | Roseto (Te), domenica 18 febbraio h. 10:30

I Fiori del Mare, Rugby Sulmona, Polisportiva Abruzzo, Pescara Rugby