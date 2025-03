RUGBY: KO LE ABRUZZESI IN SERIE A, TUTTI I RISULTATI

L’AQUILA – Torna in campo il rugby italiano dopo la pausa dovuta alla sfida dell’Olimpico degli azzurri nel Guinness Sei Nazioni.

La giornata fa registrare tre sconfitte su altrettanti match in Serie A.

Nel girone élite di categoria l’Isweb Avezzano torna a mani vuote dalla trasferta in casa del Rugby Paese. Stesso bottino per il Paganica Rugby (girone 4) che in terra toscana cede al Firenze. Nel doppio derby di girone tra abruzzesi e toscane, l’unica a guadagnare un punto di bonus difensivo è la Rugby L’Aquila, che al Fattori si fa valere contro la capolista Livorno ma non riesce ad evitare la sconfitta (14-17 il finale).

Continua a guidare il girone 2 del campionato nazionale U18 la Rugby Experience, che vince a Firenze e approfitta della debacle del Parma a Roma, allungando a +6 sugli emiliani secondi.

In Serie C escono tutte le vincitrici le abruzzesi: nel girone promozione la Polisportiva Abruzzo si impone sull’Arieti Rieti, mentre in quello interregionale a vincere, entrambe in casa, sono anche Polisportiva L’Aquila (sul Fabraternum) e Sulmona (su Luiss Roma).

Nella U18 interregionale l’Isweb Avezzano fa suo il derby con Rugby Experience, il Pescara cede di misura in casa contro Roma Olimpic. Infine tanta partecipazione e tantissimo rugby nelle attività regionali dalla U14 ai piccoli U6, rispettivamente a Paganica e Sulmona.

Tutti i risultati, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Serie A, gruppo 1 | Girone 1 | XIII giornata

Rugby Paese – Isweb Avezzano 57-0

Serie A, gruppo 2 | Girone 4 | XIII giornata

Rugby L’Aquila – Livorno Rugby 14-17

UR Firenze – Paganica Rugby 33-18

U18 élite | Girone 2 | XIII giornata

UR Firenze – Rugby Experience 20-39

Serie C, fase promozione | IV giornata

Polisportiva Abruzzo – Arieti Rieti 25-14

Rugby L’Aquila – Rugby Anzio rinviata

Serie C, fase interregionale | IV giornata

Sulmona Rugby – Luiss Rugby 20-14

Pol. L’Aquila Rugby – Fabraternum Rugby 86-5

U18 interregionale | Liv. 2 | VII giornata

Isweb Avezzano – Rugby Experience 2 26-12

Pescara Rugby – Roma Olimpic 20-22

U14 regionale | Fase 3 | I giornata

Paganica Rugby – Isweb Avezzano

U12, U10, U8 regionale | Fase 2 | IV giornata | Sulmona | Domenica 2 marzo, ore 10:30

Rugby Sulmona, Pescara Rugby, Isweb Avezzano, Rugby Experience, Polisportiva Abruzzo, Val Vibrata Rugby, Pol. L’Aquila Rugby

U6 | Fase 2 | I giornata | Sulmona | Domenica 2 marzo, ore 10:30

Val Vibrata Rugby, Pescara Rugby, Rugby Experience