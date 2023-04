RUGBY: LA DOMENICA SORRIDE ALLE ABRUZZESI

L’AQUILA – Domenica intensa per il rugby delle diverse compagini abruzzesi che hanno disputato nei campionati nazionali, regionali e giovanili.

In Serie A l’Avezzano, pur faticando non poco, conquista al “Trombetta” una vittoria di misura 35-34 sul Napoli Afragola e rimane saldamente al quarto posto del girone 3, a quota 63 punti, dietro Lazio, Cavalieri Prato Sesto e Capitolina.

In Serie B doppietta di vittorie per le due aquilane del girone 4. In terra campana L’Aquila espugna il campo dell’Arechi con un rotondo 36-0, frutto di 6 mete e due trasformazioni. Si conferma la difficoltà nel vincere allo “Iovenitti” di Paganica, dove l’Us Roma cede ai rossoneri per 17-10.

Giornata importante per la U19 di Rugby Experience (nella foto), che batte a Roma la Capitolina (seconda in classifica) per 34-31, si conferma quarta in classifica e conquista con una giornata di anticipo l’accesso diretto (senza dover passare ai barrage) al campionato nazionale di categoria per la prossima stagione.

Partite estremamente equilibrate per le due abruzzesi nella C élite: il Pescara perde di misura a Ferrara contro il Cus, mentre la Polisportiva Abruzzo vince 25-20 con il Fano e dedica la vittoria a Luigi Trivellone, scomparso recentemente.

La U19 interregionale vedere la sconfitta per un solo punto dell’Isweb Avezzano sul campo dei Lions Alto Lazio. Sconfitta in terra laziale, ma stavolta a Frascati, per la U17 giallonera.

Sempre nei campionati U17 inizia con il piede giusto i barrage nazionali Rugby Experience, che vince pesantemente 7-74 a Napoli sul campo della Partenope. Vittoria netta anche per la Polisportiva L’Aquila nella semifinale di ritorno dell’interregionale U17, sul campo della Nea Ostia per 50 a 22.

Nel fine settimana sono stati moltissimi i giovani e giovanissimi in campo nei concentramenti regionali per le categorie dalla U15 al minirugby. Protagonisti i campi di Paganica, Avezzano e Sulmona, con oltre 15 squadre sui terreni di gioco.

Di seguito i risultati della domenica, in attesa dell’omologazione del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie A, girone 3 | 20a giornata

Isweb Avezzano – Napoli Afragola 35-34

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 | 15a giornata

Arechi Rugby – Rugby L’Aquila 0-36

Polisportiva Paganica – Roma Rugby 17-10

Campionato nazionale U19 | 17a giornata

UR Capitolina – Rugby Experience 31-34

Campionato nazionale di Serie C élite | 12a giornata

Cus Ferrara – Pescara Rugby 31-28

Polisportiva Abruzzo – Rugby Fano 25-20

Campionato interregionale di Serie C | 12a giornata

Sulmona Rugby – Arieti Rieti inizio ore 17

Campionato U19, seconda fase [Lazio] | 5a giornata

Lions Alto Lazio – Isweb Avezzano 29-28

Campionato U17 élite | Barrage nazionali fasi finali

Partenope Napoli – Rugby Experience 7-74

Campionato U17 [Lazio] | Semifinali di ritorno

Isweb Avezzano – Frascati RC 14-61

Nea Ostia – Polisportiva L’Aquila 22-50

Campionato U17 [Marche], II fase | 1a giornata

Jesi 2 – Pescara Rugby non comunicato a FIR Abruzzo

Campionato regionale U15, II fase | 4a giornata (22 aprile)

Paganica Rugby – Rugby Experience

Isweb Avezzano – Amatori Teramo

Campionato regionale U13, II fase | 4a giornata

Paganica Rugby – Rugby Sulmona

Concentramenti regionali minirugby | III fase | 4a giornata, Sulmona

Polisportiva Abruzzo (U11, U9, U7, U5), Rugby Sulmona (U11, U9, U7), Amatori Teramo (U11, U9)