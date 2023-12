RUGBY L’AQUILA: 60 A 0 CONTRO IL BENEVENTO E PRIMO POSTO SOLITARIO IN CLASSIFICA

L’AQUILA – La Rugby L’Aquila vince in casa con il Benevento con un roboante 60 a zero e conquista la prima posizione in classifica a più cinque punti dal Frascati che cade sul campo dell’Us Roma.

I ragazzi di coach Lo Greco partono subito molto bene con una bella giocata dei tre quarti che porta Marzi oltre la linea di meta, meta che però viene annullata dal giudice di gara. Ma all’azione successiva i neroverdi mettono subito in chiaro che tipo di partita sarà con Gianluca Bologna che concretizza una maul del pack aquilano per il primo vantaggio aquilano con la trasformazione del numero 10 Pietrinferni.

Dopo pochi minuti, è Simone Alfonsetti che da prima fase buca la difesa beneventana andando a schiacciare sotto i pali. Il 21 a 0 in favore dei neroverdi arriva al 16 grazie ad una cavalcata dei tre quarti aquilani che ripartendo dai propri 22 riescono a lanciare il giovane Antonelli che rompe un placcaggio e si invola in area di meta ed è lo stesso Antonelli che al 22esimo regala ai propri compagni il punto di bonus finalizzando un ottimo calcio incrociato di Pietrinferni.

Il secondo tempo è un assolo dei neroverdi unici protagonisti in mezzo al campo che segnano a ripetizione sia con gli avanti che con la linea veloce mettendo in scena una vera e propria prestazione da prima della classe che consente a La Rugby L’Aquila di chiudere la partita con un punteggio pesantissimo di 60 a zero ma soprattutto garantendo il primo posto in classifica a cinque punti di distacco dal Frascati.

“Oggi i ragazzi hanno avuto tanta voglia di giocare – ha dichiarato coach Lo Greco – e abbiamo prodotto gioco. Facciamo ancora degli errori ma siamo qui per lavorare su quelli. Oggi abbiamo fatto tanto volume e questo è importante. Grazie mille, ragazzi!”.

“I ragazzi l’hanno preparato bene questa partita – ha commentato il presidente, Mauro Scopano -. Siamo arrivati concentrati; il ritmo è stato buono per tutta la partita e il risultato parla da solo. Possiamo brindare al primo posto solitario, aspettando la prossima partita in casa”.