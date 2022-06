RUGBY L’AQUILA: 80° MINUTO DAL FATTORI CON GIOCATORI, STAFF TECNICO E SOCIETÀ. LA DIRETTA

L’AQUILA – La dodicesima e ultima puntata della trasmissione sportiva 80° minuto, si svolgerà, per festeggiare la promozione in serie B della Rugby L’Aquila, dallo stadio Tommaso Fattori, a partire dalle ore 19 di domani giovedì 16 giugno.

Protagonisti, con interviste e commenti, saranno i giocatori neroverdi, lo staff tecnico, composto l’head coach Massimo Di Marco, il direttore tecnico, Alessandro Cialone, l’allenatore dei tre quarti, Roberto D’Antonio, l’allenatore degli avanti, Luigi Milani, il team manager Diego Sterpone, e la compagine societaria, a cominciare dal presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno gas & power.

Domenica scorsa proprio al Fattori, davanti ad oltre 500 spettatori, la Rugby L’Aquila, ha conquistato la promozione in serie B, battendo l’Arechi di Salerno, 45 a 21 nella finale di ritorno, dopo aver vinto la finale di andata in terra campana per 41 a 10.