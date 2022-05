RUGBY L’AQUILA: A 80° MINUTO OSPITI DI MARCO, STERPONE E ALLOGGIA, LA DIRETTA

L’AQUILA – Torna per l’oramai consueto appuntamento del mercoledì pomeriggio, “80° minuto” la trasmissione che accompagnerà l’avventura sportiva ed umana della Rugby L’Aquila, giovane formazione del capoluogo d’Abruzzo, impegnata nella seconda fase del campionato di serie C.

Alle ore 19, come protagonisti l’head coach Massimo Di Marco, il team manager Diego Sterpone e il pilone nero-verde Matteo Alloggia.

La trasmissione è visibile sulla pagina facebook di Rugby L’Aquila (https://www.facebook.com/RugbyLaquila)

L’Aquila rugby ha vinto domenica a Roma contro l’Appia Rugby, 23 a 32, conservando il primo posto in classifica, a 38 punti, e si giocherà l’accesso alla finale del 5 e 12 giugno per la qualificazione in serie B domenica prossima allo stadio Tommaso Fattori contro il Colleferro, che ha perso domenica contro la Capitolina e segue a 33 punti.