RUGBY L’AQUILA: AD UN PASSO DAL SOGNO, DOMANI AL FATTORI FINALE RITORNO PROMOZIONE SERIE B

L’AQUILA – Solo un ultimo e decisivo passo per la promozione della Rugby L’Aquila in serie B. Passo da compiere senza esitazioni e distrazioni, domani domenica 12 giugno, allo stadio Tommaso Fattori, dove è in programma la finale di ritorno contro l’Arechi, con inizio alle ore 17:30.

Con una grande partita la squadra neroverde di cui è presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno gas & power ed head coach Massimo Di Marco, ha battuto domenica scorsa la squadra salernitana nella finale di andata con un rotondo 41 a 10, e dunque agli ospiti servirà un miracolo per ribaltare a proprio vantaggio il risultato, e l’esito del girone 6 del campionato di serie C.

Suona la carica il presidente Scopano: “I ragazzi si sono preparati al meglio per regalarci una bella prestazione: facciamogli sentire dunque tutto il nostro sostegno! Facciamo in modo che sia una giornata da ricordare, per i ragazzi, per la città, per noi stessi. Dimostriamo a tutto il mondo rugbistico che il cuore aquilano pulsa ancora, che questo meraviglioso sport è ancora in grado di emozionare in questa città”.

A seguire l’elenco dei 22 convocati: Jacopo Alfonsetti, Matteo Alloggia, Pietro Antonelli, Emanuele Capocaccia, Matteo Centi, Carlo Cerasoli, Alessio Ciotti, Riccardo Corazza, Francesco D’Antonio, Giorgio Daniele, Alessio Di Febo, Ludovico Di Marco, Lorenzo Fiore, Vito Licata, Andrea Lofrese, Andrea Mastrantonio, Luigi Milani, Luca Niro, Simone Petrolati, Andrea Pietrinferni, Lorenzo Pupi e Dario Subrizi.

La società comunica che l’apertura dei cancelli dello stadio è fissata per le ore 16, e considerando gli altri eventi previsti in città, nelle stesse ore. con possibili difficoltà a trovare parcheggio, si consiglia di arrivare con un margine di anticipo. Il costo del biglietto è di 10 euro, ingresso gratuito invece per i minorenni. Il biglietto include pasta e assaggio di arrosticini nel terzo tempo. Le bevande sono disponibili all’interno dello stadio.

Prevista una lotteria con in premio maglie, tute, cappellini e berretti della Rugby L’Aquila. Sarà possibile acquistare anche la maglia evento al costo di 10 euro. Si comunica infine che domani non è prevista la diretta facebook dell’incontro.