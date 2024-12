RUGBY L’AQUILA: AL FATTORI DOMINATA E BATTUTA LA CAPOLISTA FIRENZE

L’AQUILA – I giovani neroverdi sono stati capaci di ribaltare il pronostico e portare a casa vittoria e punto di bonus. Il risultato di oggi può rappresentare un punto di svolta per il campionato degli aquilani, se non dal punto di vista dei risultati certamente per la costruzione di un’identità vincente, di una mentalità positiva. Al Fattori l’Unione Rugby Firenze scende in campo da imbattuta e prima in classifica, parte subito forte L’Aquila che si porta in vantaggio al sesto minuto di gioco con il calcio di punizione di Pietrinferni, dopo che le prime mischie mostrano già che i giovani neroverdi non vogliono fare da comparsa davanti al pubblico amico. Firenze risponde con una marcatura pesante ma al 21esimo sono ancora gli aquilani a obbligare il direttore di gara ad assegnare una sacrosanta meta tecnica. 10 a 7

Firenze pareggia nonostante l’inferiorità numerica, il match si fa acceso e vola già qualche sberla di troppo. Gli ospiti, squadra abrasiva abituata a un dominio fisico evidente, iniziano a guardarsi tra di loro stupiti dell’atteggiamento dei giovani aquilani, spesso bravi a raddoppiare il placcaggio sul portatore avversario e dotati di tutto, tranne che del minimo timore reverenziale.

L’Aquila non demorde, avanza con grande maturità e cuore. L’arbitro chiude il primo tempo dopo un’ultima touche in area neroverde quando già gli aquilani si erano portati, al 34esimo, sul 13 a 10, grazie a un altro calcio di Pietrinferni.

Lo spirito è alto e i neroverdi rientrano in campo con la consapevolezza di poter continuare senza mollare.

Ed è così; L’Aquila si scatena. Al secondo minuto di gioco del secondo tempo, un eccellente Suarez va in meta, trasformata immediatamente dal calcio di Pietrinferni.

+7 per gli aquilani che spostano il risultato sul 20 a 10. I toscani, sempre più concitati, ‘regalano’ un calcio dopo l’altro, ai padroni di casa che, al 14esimo vanno di nuovo in meta con un’ottima azione di Niro, non trasformata. Siamo 25 a 10.

Un breve calo di tensione da parte dei neroverdi, porta gli avversari a risalire e il Fattori trema, pur non facendo mancare sostegno e calore ai ragazzi in campo.

Due mete consecutive del Firenze spostano il risultato sul 25 a 24. Siamo al 33esimo del secondo tempo.

Ma L’Aquila, che oggi è decisa a non lasciare un centimetro agli ospiti, riprende fiato e concentrazione e, al 37esimo sugella il risultato sul 30 a 24, con una bellissima meta del giovanissimo Mastrantonio, da poco in campo.

Esplode il Fattori, come sempre, 16° uomo in campo. Oggi era fondamentale stare vicini ai ragazzi e chi è venuto allo Stadio può portarsi a casa un pezzetto di storia del nostro giovane Club.

A Marcello Angelini il titolo di Man of the Match.

Il tabellino

LA Rugby L’Aquila vs Unione Rugby Firenze

Marcatori: 6′ Pietrinferni (3- 0); 13′ Firenze (3- 5); 14’Firenze (3- 7); 21′ Meta tecnica L’Aquila (10-7); 25′ Firenze (10 – 10); 34′ Pietrinferni (13 – 10); 2’st Suarez (18 – 10); 3’st Pietrinferni (20 – 10); 14′ st Niro (25 -10); 28′ st Firenze (25 – 15); 30′ st (25 – 17); 32′ st Firenze (25 – 22); 33’Firenze (25 – 24); 37′ Mastrantonio (30 – 24);

LA Rugby L’Aquila: 1. Breglia (15′ e 20st Sebastiani); 2. Lepidi (28′ st Mastrantonio); 3. Iovenitti; 4. Fiore; 5. Sacco(30’st Passadoro); 6. Daniele; 7. Niro (Cap); 8. Suarez; 9. Petrolati; 10. Pietrinferni D.; 11. Caporale S.; 12. Molina; 13. Angelini; 14. Marzi; 15. Bucci

A disposizione: 16. Sebastiani; 17. Mastrantonio; 18. Cordeschi; 19. Pietrinferni A.; 20 Galliano; 21. Passadoro; 22. D’Antonio; 23 Sansone D

All.: Milani/ D’Antonio

Unione Rugby Firenze: 1. Panico; 2. Cozza; 3. Mamaladze; 4. Biagini N. (1’st, Artal); 5. Bianchi; 6. Kapaj; 7. Di Puccio; 8. Baggiani (1’st, Artal) ; 9. Biagini T.; 10. Maiorano; 11. Lo Gaglio P.; 12. Menon; 13. Chiti; 14. Pesci; 15. Pietramala

A disposizione: 16. Gozzi; 17. Formigli; 18. Focozzi; 19. Del Sordo; 20. Artal; 21. Grignano E.; 22. Conti

All: Ferraro/ Lo Valvo

fotografia di Francesco Tetè.