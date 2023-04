RUGBY L’AQUILA: AL “FATTORI” GRANDE SFIDA DOMENICA CON LA CAPOLISTA RUGBY ROMA, INGRESSO GRATUITO

L’AQUILA – Sarà in ogni caso una partita decisiva, quella di domenica 30 aprile a partire dalle ore 15.30 allo stadio Tommaso Fattori: la Rugby L’Aquila, reduce da quattro vittorie consecutive, ospita la Rugby Roma Olimpic, capolista del girone 4 del campionato di serie B, e oramai ad un passo dalla promozione in serie A.

Per l’occasione l’ingresso allo stadio sarà gratuito, e il presidente della compagine neroverde, Mauro Scopano, amministratore del’Aterno gas & power, invita la cittadinanza a riempire gli spalti.

“Quella di domani è per noi rappresenta una partita della verità – sottolinea Scopano -, il momento di saggiare e confermare le nostre potenzialità, affrontando una squadra che già appartiene ad una categoria superiore, visto che a tre turni dalla fine del campionato ha bisogno di un solo punto per la certezza matematica della promozione in serie A. A noi spetta invece il compito, di conquistare altri punti, proseguire il ciclo positivo, affrontandoli a viso aperto, tenendo alti i colori neroverdi, e offrire una grande giornata di sport a tutti i nostri sostenitori”.

Domenica si rinnoverà inoltre la formula ormai consolidata del “match sponsor”, e a sponsorizzare la partita saranno questa volta i supermercati Tigre dell’ex Galleria Farroni e della Torretta, e a cui va il sentito ringraziamento della società

A suonare la carica anche l’allenatore degli avanti Luigi Milani, “Sarà l’occasione per confermare la sicurezza sui nostri mezzi, per dare continuità di gioco e risultato. All’andata contro la Rugby Roma abbiamo perso ma la dimensione della sconfitta è stata determinata anche da una espulsine che ci ha costretti a giocare in 14 per quasi tutta la partita. In questa stagione siamo stati troppo altalenanti, esprimendo a volte un ottimo rugby, altre volte perdendoci nel campo. Rugby Roma è una squadra quadrata, viene qui a fare risultato, e dunque non possiamo permetterci errori e cali di concentrazione, con l’obiettivo di offrire uno spettacolo degno a chi ci viene a vedere”

Questa l’attuale classifica: Rugby Roma Olimpic 64 punti, Unione Rugby Capitolina 50, Polisportiva Paganica Rugby 47, Cus Catania Rugby 46, Rugby L’Aquila 45, Frascati Rugby 43, Rugby Benevento 33, Roma Rugby 29, Messina Rugby 23 e Arechi Rugby 1.