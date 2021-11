RUGBY L’AQUILA: AL FATTORI SFIDA CON L’ANZIO, OBIETTIVO QUALIFICAZIONE A TORNEO INTERREGIONALE

L’AQUILA – “Dopo una lunga pausa contiamo oramai le ore per poter tornare finalmente in campo, nel nostro stadio Tommaso Fattori, per una giornata di sport e di festa, nella consapevolezza che dovremo affrontare una avversaria di tutto rispetto, in una gara determinate per il nostro cammino verso la qualificazione al campionato interregionale”.

A suonare la carica, il presidente della Rugby L’Aquila, Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno Gas & power, in vista della partita di domenica prossima 29 novembre, alle ore 14.30, contro l’Anzio Rugby, valevole per la seconda fase del campionato di serie C.

Un atteso ritorno in campo, per la compagine aquilana dopo che, su decisione della federazione, è stata rinviata la partita contro la Capitolina, la terza squadra che compone il girone, che la Rugby L’Aquila affronterà domenica 5 dicembre in trasferta.

La Capitolina domenica scorsa ha battuto 40 a 8 L’Anzio rugby, nella prima gara del girone.

“Il morale della squadra è alto – afferma Scopano – e contiamo di avere al Fattori lo stesso caloroso riscontro di pubblico dell’esordio del 24 ottobre contro la Reathyrus. È importante ricordare che sarà possibile allo stadio sottoscrivere gli abbonamenti, e che sarà anche questa volta garantita la diretta streaming per chi non potrà seguire la partita in presenza, opportunità premiata finora da centinaia di contatti e molto apprezzata dai nostri sostenitori”.

Lo stop ha consentito intanto di affinare la preparazione atletica e di recuperare dagli infortuni importanti pedine come le terze linee Alessandro Pattuglia e Andrea Lofrese, i piloni e tallonatori Giacomo Lepidi e Dario Subrizi. A causa invece della rottura di un legamento, i tempi di recupero saranno più lunghi per l’ala Daniele Sansone.