RUGBY L’AQUILA, ALCUNI GIOCATORI POSITIVI AL COVID: ANNULLATA GARA DI DOMENICA CONTRO L’ANZIO

L’AQUILA – A causa della positività al covid-19 di alcuni suoi giocatori, sottoposti a tampone periodico dalla società, la Rugby L’Aquila non disputerà la partita fuori casa di domani domenica 22 maggio, contro l’Anzio, ultima gara del girone laziale e abruzzese del campionato di qualificazione della serie C.

Il risultato, in virtù dell’annullamento della gara, sarà dunque di 20 a 0 a favore dell’Anzio.

La Rugby l’Aquila ha in ogni caso la certezza matematica della qualificazione alla finalissima del 5 e 12 giugno, che vale la promozione in serie B, contro l’Arechi di Salerno, e con prima gara in Campania, e il ritorno allo stadio Tommaso Fattori.

Dopo la decisiva vittoria di domenica scorsa contro il Colleferro, per 25 a 17, la Rugby L’Aquila guida infatti il girone con 42 punti, seguita dall’Unione rugby Capitolina con 36 punti e dal Colleferro con 32 punti.