RUGBY L’AQUILA ALLA CONQUISTA DELLA SERIE A: CRESCE L’ATTESA PER LA PARTITA DI DOMENICA AL FATTORI

L’AQUILA – Cresce spasmodica l’attesa per la partita di domenica alle ore 15.30 allo stadio Tommaso Fattori dell’Aquila, tra la Rugby L’Aquila e la Us Roma, valevole per il campionato di serie B girone 4. Alla compagine nero verde dell’head coach Emanuele Lo Greco, capolista con 86 punti, basta anche un pareggio, ovvero due punti, per conquistare la promozione in serie A, in anticipo nella penultima partita di campionato. Un risultato straordinario, per una squadra nata nell’agosto 2021, partita dalla serie C e poi in costante ascesa.

Ad inseguire è proprio la Us Roma, seconda in classifica con 74 punti, che deve però recuperare una partita, e dunque è matematicamente ancora in corsa.

Ad essere venduti intanto già più di 1.000 biglietti, per i distinti e per la tribuna, nel secondo caso con il servizio ospitality incluso.

Contattato da Abruzzoweb, il presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno Gas & Power suona la carica, ma invita alla cautela.

“L’invito a tutta la cittadinanza è quello di accorrere allo stadio per una giornata di festa e di sport. Speriamo tutti ovviamente che quella di domenica sarà ricordata come una giornata storica per il rugby aquilano – spiega in diretta streaming dal Fattori Scopano -. Dopo la bella vittoria a Catania, una partita per niente facile, la squadra è concentrata e caricata. Siamo tutti consapevoli che siamo davvero ad un passo dal raccogliere i frutti di un lavoro importante, portato avanti con tenacia, sacrificio e determinazione, concludendo nel migliore dei modi una stagione vissuta alla grande. È del resto evidente la crescita che c’è stata per i nostri giocatori, sia dal punto di vista individuale che di gruppo. La possibilità di festeggiare la promozione davanti al nostro pubblico, all0 stadio Tommaso Fattori, ci emoziona e ci dà una marcia in più”.

Questo il link per l’acquisto in prevendita dei biglietti:

https://www.ciaotickets.com/…/rugby-laquila-us-roma-rugby