RUGBY L’AQUILA: BATTUTO ANCHE COLLEFERRO, NEROVERDI IN FUGA PER CONQUISTA SERIE A

L’AQUILA – Continua la striscia positiva de La Rugby L’Aquila che nella tredicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B batte il Colleferro con una prestazione maiuscola di tutti gli uomini di coach Lo Greco. Il tabellone finale recita 40 a 10 in favore dei neroverdi e testa della classifica confermata.

Ora la Rugby L’Aquila è a 55 punti, la seconda, il Frascati, è a 52 punti, al terzo posto Lions alto Lazio e Us Roma a 46 punti.

Sul campo del Tommaso Fattori, reso pesante dalle piogge della notte, sono i neroverdi a marcare i primi punti con tre calci di punizione di Bucci e Pietrinferni (votato alla fine dell’incontro come Man of the Match) che portano i neroverdi dopo 20 minuti già oltre break. Ma La Rugby L’Aquila continua a macinare gioco sia con gli avanti che con i tre quarti e la prima meta arriva dopo un ottimo calcio di Petrolati che viene raccolto da Luca Niro che va a schiacciare in meta per il temporaneo 14 a 0 che chiude il primo tempo.

Il secondo tempo comincia sempre con i neroverdi in attacco che continuano a produrre gioco e mettendo sempre pressione ai rossoneri. La meta del 21 a 0 arriva grazie a un’ottima azione alla mano dei tre quarti concretizzata da Suarez e trasformata da Pietrinferni. Bisogna aspettare il decimo minuto per vedere una reazione del Colleferro che arriva con Iannucci che riesce a schiacciare sulla bandierina. Ma i neroverdi non si scoraggiano e subito dopo marcano altre tre mete con Antonelli, Nardantonio e Marzi che fissano il punteggio sul 40 a 10 finale.

La Rugby L’Aquila: Bucci, Marzi, Sansone, Antonelli P., Antonelli R., Pietrinferni, Petrolati, Suarez, Niro, Daniele, Fiore, Bologna, Sacco, Lepidi, Sebastiani

A disposizione: Di Stefano, Iezzi, Nardantonio, Sciarra, Galliano, D’Antonio, Alfonsetti

Colleferro: Tosco A., Iannucci, Coluzzi, Fiorini S., Baroni, Tosco L., Coluzzi, Di Giovanni, Paris, Fiorini A., Romani, Damiani, Ciani, Picchi, Nobili

A disposizione: Bucci, Panci, Sarpo, Paladini, Acquista, Meucci, Cerquozzi

Marcatori: cp Bucci, cp Bucci, cp Pietrinferni, Meta Niro, Meta Suarez, Meta Colleferro, Meta Antonelli, Meta Nardantonio, Meta Marzi, Meta Colleferro