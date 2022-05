RUGBY L’AQUILA: CAPOLISTA ESPUGNA ANCHE IL CAMPO DELL’APPIA RUGBY, VITTORIA PER 32 A 23

L’AQUILA – L’Aquila rugby vince ancora dopo una combattuta partita a Roma contro l’Appia Rugby, 23 a 32, mantiene il primo posto in classifica, a 38 punti, e si giocherà l’accesso alla finale del 5 e 12 giugno per la qualificazione in serie B domenica prossima allo stadio Tommaso Fattori contro il Colleferro.

Partono bene i neroverdi subito in meta al centro dei pali con Luca Niro, ma subiscono poi il ritorno dei padroni di casa che si portano sul 10 a 7. La Rugby L’Aquila torna in vantaggio con una meta di mischia con Giacomo Lepidi. Ma ancora una volta l’Appia ribalta il risultato portandosi sul 17 a 12. Poi grande azione finalizzata da Luca Niro e meta non trasformata, con il primo tempo si chiude sul 17 pari.

Combattuta anche la seconda parte della gara, con Pietro Antonelli che porta i neroverdi in vantaggio, 22 a 17, con un incursione laterale. Ma non c’è da stare tranquilli: l’Appia mai doma ancora una volta si riporta in vantaggio con due calci piazzati, sul 23 a 22. Poi, risolutiva e meritata, arriva la meta di Jacopo Alfonsetti e chiude i giochi a pochi minuti dal fischio finale Andrea Lofrese, fissando il risultato finale a 23 a 32.

Una sola meta trasformata per i neroverdi, da Lorenzo Pupi.