RUGBY L’AQUILA: CAUSA NEVE RINVIATA PARTITA DI DOMANI ALLO STADIO FATTORI CONTRO LA US ROMA

L’AQUILA – A causa della neve precipitata nelle ultime ore e l’emergenza meteo in corso, è stata rinviata la partita in programma domani alle ore 14.30 allo stadio Tommaso Fattori dell’Aquila, tra la Rugby L’Aquila e l’Us Roma, valevole per la nona giornata del campionato nazionale di serie B di rugby, girone 4.

Dopo la lunga pausa campionato, occorrerà dunque attendere ancora per il ritorno in campo della compagine neroverde, guidata dall’ head coach Massimo Di Marco, e con presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno Gas & power.

La Rugby L’Aquila è reduce da un ciclo negativo, segnato dalle sconfitte, prima della pausa del campionato, contro la capolista Rugby Roma Olimpic e il Messina Rugby, entrambe in trasferta.

Saranno dunque decisive, per una ripartenza della Rugby L’Aquila, ora a metà-bassa classifica, la sfida casalinga contro l’Us Roma, e poi l’attesissimo derby contro i cugini del Polisportiva Paganica, terzi in classifica, in programma domenica 29 gennaio al Fattori.

Questa la classifica attuale del girone 4: 34 punti Rugby Roma Olimpic, 30 Cus Catania, 26 Polisportiva Paganica, 26 Capitolina Cadetta, 20 Benevento, 19 Frascati Rugby, 17 Rugby L’Aquila, 16 US Roma, 14 Messina Rugby e 0 punti Arechi Salerno