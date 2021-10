RUGBY L’AQUILA CERCA CONFERME CONTRO SANTA MARINELLA: DIRETTA WEB DALLE 14.30

L’AQUILA – Dopo la bella vittoria di domenica scorsa al Tommaso Fattori dell’Aquila contro il Rheatyrus, con un sonoro 37 a 10, il Rugby L’Aquila cerca oggi una conferma per le sue ambizioni a Santa Marinella, in provincia di Roma, nella terza giornata del campionato di serie C, girone Alto Lazio.

La partita, che potrà essere seguita sul sito e sulla pagina Facebook di AbruzzoWeb, avrà inizio alle 14.30.



Parola d’ordine per la compagine di cui è presidente Mauro Scopano, amministratore della Aterno gas & Power, e di cui è head coach Massimo Di Marco, è quella di mantenere alta la concentrazione per la trasferta, archiviando il successo davanti a ben 700 spettatori, come non si vedevano da tempo nello storico stadio cittadino.

Il Rugby L’Aquila è ora secondo in classifica, con 5 punti, e insegue il Lions Alto Lazio che è a 9 punti. Dietro ci sono il Rheatyrus con 4 punti e proprio il Santa Marinella a zero punti, sconfitto in casa la settimana scorsa 30 a 7 dalla capolista Lions.

“La squadra ha smaltito l’entusiasmo e la festa per la sua primo successo – spiega Scopano -, ed anche quella della nostra società appena nata. La vittoria più grande è stata comunque quella di toccare con mano l’entusiasmo dei tifosi, ben 700 nel nostro Tommaso Fattori. Va poi ricordato che nella prima giornata in trasferta hanno seguito la nostra diretta streaming oltre 1500 persone, numeri molto importanti”.

La diretta sarà assicurata anche per la diretta di domani contro il Santa Marinella, nella pagina facebook di Rugby L’Aquila, a partire dalle 14.30. E’ on line anche il nuovo sito internet, all’indirizzo https://rugbylaquila.it

“Procede a ritmo soddisfacente anche la campagna di abbonamento. Ricordo che l’ingresso allo stadio per le partite sarà gratuito per tutto il campionato, dunque è importante il sostegno anche economico della città e dei tifosi, per consentire il dispiegarsi di un progetto sportivo ambizioso e che sta muovendo solo i primi passi”, aggiunge Scopano.

Afferma mister Di Marco, “questa settimana ci siamo preparati con il piglio giusto, e domani cercheremo di aggiungere un alto mattoncino per arrivare all’assetto ideale. L’indicazione importante della prestazione di domenica scorsa è stata la capacità di finalizzare il gioco, la concretezza che si traduce in mete e punti, che sono poi quelli che contano”.

Questa la lista dei convocati: Jacopo Alfonsetti (centro, mediano di apertura), Gregorio Alfonsetti (seconda linea, terza linea), Matteo Alloggia (pilone, tallonatore), Paolo Bucci (pilone), Giancarlo Carnicelli (mediano di mischia), Matteo Centi (pilone), Alessio Ciotti (ala), Giorgio Daniele, (terza Linea), Ludovico Di Marco (estremo), Francesco D’Antonio (mediano di apertura), Lorenzo Fiore (seconda linea), Giacomo Lepidi (pilone, tallonatore), Vito Licata (terza linea), Andrea Lofrese (terza linea), Andrea Mastrantonio (tallonatore), Luigi Milani (pilone), Luca Niro (terza linea), Alessandro Pattuglia (terza linea), Simone Petrolati (mediano di mischia), Lorenzo Pupi (ala, mediano di Mischia) e Umberto Testone (pilone).