RUGBY L’AQUILA, CHIAMATA ALLA TRASFERTA SUL CAMPO DEL COLLEFERRO DOPO VITTORIA CONTRO PERUGIA

L’AQUILA – Dopo l’ottimo esordio di domenica scorsa contro la neo retrocessa Rugby Perugia, La Rugby L’Aquila affronterà la prima trasferta della stagione sul difficile campo del Colleferro.

Nella prima giornata di campionato il Colleferro ha vinto di misura imponendosi con un solo punto di vantaggio sull’Us Roma per 24 a 23 mentre La Rugby L’Aquila affronta la seconda giornata forte del largo successo ottenuto in casa contro il Rugby Perugia 1969 domenica scorsa con il punteggio di 55 a 10 ma soprattutto avendo mostrato tanta solidità sia sul piano del gioco sia sul piano delle conquiste da fasi statiche.

Ottimi spunti si sono visti sul campo del Fattori, spunti arrivati sia dai nuovi giovani innesti che si sono aggiunti alla rosa, sia da giocatori più esperti che hanno trascinato il gruppo per tutti gli 80 minuti.

La trasferta sul campo del Colleferro rappresenta un test molto importante per la squadra allenata da Emanuele Lo Greco e Luigi Milani. Ci si aspetta una partita molto chiusa in cui lo scontro fisico sull’uno contro uno e la battaglia sul breakdown saranno fondamentali. “Sarà una partita difficile su un campo difficile – ha affermato coach Lo Greco – ma abbiamo fiducia nei nostri ragazzi e nel nostro piano di gioco. Domenica si è vista l’importanza del lavoro svolto durante tutto il pre season ma non deve essere un punto di arrivo. Ci aspettiamo una partita molto fisica, dove attitudine e disciplina faranno la differenza. Dovremo essere bravi a controllare la partita e imporre da subito il nostro ritmo, consapevoli che non sarà sufficiente quanto fatto la scorsa settimana”.