RUGBY L’AQUILA: CONTO ALLA ROVESCIA PER FINALE ANDATA DI DOMANI CONTRO L’ARECHI, I 22 CONVOCATI

L’AQUILA – “Andiamo a Salerno per vincere, per mettere il primo tassello della conquista della serie B, per noi un risultato straordinario, essendo una giovane squadra, nata solo da nove mesi”.

A suonare la carica è Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno Gas & power, presidente della Rugby L’Aquila, alla vigilia della decisiva trasferta a Salerno di domani domenica 5 giugno contro l’Arechi, partita di andata, con inizio alle ore 17.30, della finale del girone 6 di play off della serie C, che vale la promozione in serie B, e con ritorno previsto allo stadio Tommaso Fattori domenica 12 giugno.

La partita sarà trasmessa in diretta come sempre sulla pagina facebook di Rugby L’Aquila. Ma saranno tanti i sostenitori aquilani che andranno a Salerno a bordo dell’autobus messo a disposizione della società, con partenza prevista alle ore 10.30 di domenica dal piazzale antistante il campo di atletica di piazza d’Armi. Ci sono ancora pochi posti disponibili, e prenotabili telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 349 741 3547.

Saranno ben 22 i giocatori convocati contro l’Arechi, dunque non ci sarà questa volta il problema della “panchina corta”, per la compagine neroverde guidata dallo staff composto dall’head coach, Massimo di Marco, dal direttore tecnico, Alessandro Cialone, dall’allenatore dei tre quarti, Roberto D’Antonio, dall’allenatore degli avanti, Luigi Milani, e dal team manager Diego Sterpone.

Ad essere recuperato, dopo l’infortunio, Ludovico Di Marco, e saranno della partita anche Andrea Mastrantonio, Pietro Antonelli e Matteo Alloggia, che hanno tutti e tre scontato i turni di squalifica.

“Ce la giocheremo con una avversaria, l’Arechi – aggiunge Scopano -, che ha le nostre stesse ambizioni, e che da qualche anno esprime un rugby di alto livello. Ma noi dobbiamo guardare solo a noi stessi, confidare sulla qualità e determinazione dei nostri giocatori e del nostro staff tecnico, sull’energia e la grinta, che ci ha già consentito di arrivare primi nel nostro girone del campionato di serie C, e di conquistare la finale”.

Questo dunque l’elenco dei convocati: Jacopo Alfonsetti, Gregorio Alfonsetti, Matteo Alloggia, Pietro Antonelli, Emanuele Capocaccia, Matteo Centi, Riccardo Corazza, Francesco D’Antonio, Giorgio Daniele, Alessio Di Febo, Ludovico Di Marco, Lorenzo Fiore, Giacomo Lepidi, Vito Licata, Andrea Lofrese, Andrea Mastrantonio, Luigi Milani, Luca Niro, Simone Petrolati, Andrea Pietrinferni, Lorenzo Pupi e Dario Subrizi.

CALENDARIO PLAY OFF SERIE C

Domenica 5 giugno (andata)

Girone 1: San Marco Venezia Mestre – Rugby Feltre

Girone 2: Rugby Sondrio – Botticino Rugby Union

Girone 3: Savona Rugby – Amatori Rugby Novara

Girone 4: Lyons Piacenza – Firenze Rugby

Girone 5: Olbia Rugby – Fi.Fa. Security U.R. San Benedetto

Girone 6: Arechi Rugby – Rugby L’Aquila

Domenica 12 giugno (ritorno)

Girone 1: Rugby Feltre – San Marco Venezia Rugby

Girone 2: Botticino Rugby Union – Rugby Sondrio

Girone 3: Amatori Rugby Novara – Savona Rugby

Girone 4: Firenze Rugby – Lyons Piacenza

Girone 5: Fi.Fa. Security U.R. San Benedetto – Olbia Rugby

Girone 6: Rugby L’Aquila – Arechi Rugby