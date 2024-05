L’AQUILA – Diretta streaming alle ore 12 della decisiva partita della Rugby L’Aquila in trasferta contro il l Messina Rugby. Ai neroverdi basta non perdere per conquistare la promozione in serie A. Per la rugby L’Aquila è l’ultima partita del campionato, l’inseguitrice Us Roma, che la settimana scorsa ha infranto il sogno della promozione al fattori, con una vittoria all’ultimo secondo, ha ancora una partita da recuperare, e deve vincerle entrambe.