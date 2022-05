RUGBY L’AQUILA: DOMANI 80° MINUTO, COME PRENOTARE BUS PER ANDATA DI FINALE A SALERNO CONTRO L’ARECHI

L’AQUILA – Torna domani in diretta streaming sulla pagina facebook di Rugby L’Aquila, 80° minuto, la trasmissione che segue passo dopo passo l’avventura sportiva della giovane compagine neroverde, che al suo esordio nel campionato di serie C ha conquistato la finale valevole per la promozione in serie B.

Ospiti di 80° minuto saranno, a partire dalle ore 17, Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno Gas & power, presidente della Rugby L’Aquila, il dirigente Matteo Lombardi e il direttore tecnico, Alessandro Cialone.

Al centro del dibattito e dell’analisi sportiva sarà ovviamente la partita di domenica 5 giugno a Salerno contro l’Arechi, andata della finale che vale la promozione in serie B, con ritorno previsto allo stadio Tommaso Fattori domenica 12 giugno.

La società ha organizzato un autobus, e sono in corso le prenotazioni da parte dei sostenitori, con partenza prevista alle ore 10.30 di domenica dal piazzale antistante il campo di atletica di Piazza d’Armi.

Costo del biglietto sarà di 35 euro, mentre con 40 euro sarà fornito anche il pranzo al sacco. Per prenotarsi occorre telefonare o inviare un messaggio whatsapp al numero +39 349 741 3547.