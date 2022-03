RUGBY L’AQUILA: DOMANI A ROMA CONTRO LA CAPITOLINA, LA LISTA DEI CONVOCATI

L’AQUILA – Tutto pronto per seconda giornata campionato interregionale di serie C, girone 11: i neroverdi della Rugby L’Aquila giocheranno a Roma in casa dell’Unione Rugby Capitolina e l’appuntamento è per domani domenica 13 marzo ore 17,30, in via Flaminia 867.

La gara potrà come sempre essere seguita in diretta streaming sulla pagina facebook della Rugby L’Aquila.

L’Unione Rugby Capitolina, capolista a 5 punti assieme alla giovane compagine del capoluogo, ha vinto a tavolino nella prima giornata, visto che la quarta compagine del girone, la Lazio Rugby 1927, non si è presentata in campo, ed è ora a zero punti assieme alla Primavera Roma, battuta dalla Rugby L’Aquila nella prima giornata allo stadio Tommaso Fattori, per 31 a 6.

Questo l’elenco dei convocati: Jacopo Alfonsetti, Matteo Alloggia, Emanuele Capocaccia , Matteo Centi, Alessio Ciotti, Riccardo Corazza, Francesco D’Antonio, Giorgio Daniele, Alessio Di Febo, Lorenzo Fiore, Giacomo Lepidi, Andrea Lofrese, Andrea Mastrantonio, Luigi Milani, Luca Niro e Lorenzo Pupi.