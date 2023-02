RUGBY L’AQUILA: DOMANI AL FATTORI SFIDA CONTRO US ROMA, L’ELENCO DEI CONVOCATI

L’AQUILA – Tutto pronto per la partita di domani domenica 12 febbraio, alle ore 14, allo stadio Tommaso Fattori, contro la Us Roma rugby, valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie B, girone 4, partita di recupero del match sospeso, a causa neve, il 22 gennaio scorso

Questo l’elenco dei convocati, Alfonsetti Gregorio, Alfonsetti Simone, Antonelli, Barone, Bologna, Breglia, Capocaccia, Centi, Corazza, D’Antonio, Daniele, Di Febo, Di Marco, Fiore, Iezzi, Lepidi, Mastrantonio, Niro, Rosone, Sacco, Suarez e Tasca.

Le porte dello stadio Fattori si apriranno alle ore 13, per un pranzo offerto dalla società nella clubhouse. Dopo la partita, anticipata alle 14, il terzo tempo terzo sarà a cura de L’Arte della pizza, di Emanuele Corazza, e infine, alle ore 16, tutti davanti allo schermo della clubhouse a tifare la nazionale italiana del rugby, impegnata a Twickenham contro l’Inghilterra, nel Sei nazioni. Ingresso unico 10 euro, comprensivo del pranzo in clubhouse, per gli under 18 ingresso gratuito.

Rugby L’Aquila, guidata mister Massimo Di Marco, head coach, è reduce dalla sofferta e bella vittoria nel derby con il Paganica, e cerca di confermare la fase positiva.

Questa l’attuale classifica, tenuto conto che i neroverdi hanno una partita in meno, che sarà appunto recuperata domenica: Rugby Roma Olimpic 43 punti, Cus Catania 36, Frascati Rugby Club 28, Polisportiva Paganica e Unione Rugby Capitolina 27 punti, Us Rugby Benevento 25, Rugby L’Aquila 21, Us Roma Rugby 16, Messina Rugby 15, Arechi Rugby 1 punto. Il biglietto di ingresso è di 10 euro, comprensivo del pranzo alla club house.