RUGBY L’AQUILA: DOMANI AL FATTORI SFIDA DEL RISCATTO CONTRO IL BENEVENTO, LA LISTA DEI CONVOCATI

L’AQUILA – Tutto pronto per la partita di domani, domenica 6 novembre, allo stadio Tommaso Fattori e alle ore 14.30, tra la Rugby L’Aquila e il Rugby Benevento, valevole per la quarta giornata del girone 4 del campionato nazionale di serie B.

I neo promossi nero verdi sono reduci da tre sconfitte, nelle prime tre giornate di campionato, nonostante il buon gioco espresso. Quella di domani, conferma dunque il presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno gas & power, sarà una partita decisiva, e non solo in termini di punti in classifica.

“Dobbiamo portare a casa il risultato – afferma Scopano -, e non dobbiamo e non possiamo sbagliare. I ragazzi sono i primi ad essere arrabbiati e delusi, perché il gioco fin qui prodotto non corrisponde ai risultati. Abbiamo raccolto molto meno rispetto a quello che abbiamo seminato. L’imperativo dunque è quello di concretizzare al meglio le tante occasioni create, evitando anche i cali nel finale di gara. L’Invito agli aquilani è chiaramente quello di venire allo stadio, abbiamo bisogno del contributo di tutti, del calore dei nostri meravigliosi tifosi e sostenitori”.

Aggiunge poi Scopano: “Purtroppo nessuno degli infortunai ha recuperato per poter essere della partita domani. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, contiamo, anche grazie alla pausa di domenica prossima, di tornare in assetto per la trasferta del Frascati il 20 novembre”.

Questo l’elenco dei convocati: Jacopo Alfonsetti, Simone Alfonsetti, Basile, Bologna, Breglia, Capocaccia, Centi, Corazza, D’Antonio, Daniele, Di Febo, Iezzi, Lepidi, Licata, Niro, Petrolati, Pietrinferni, Rosone, Sacco, Sansone, Sebastiani e Tasca.