RUGBY L’AQUILA: DOMANI ESORDIO ALLO STADIO FATTORI CONTRO LA REATHYRUS, L’ELENCO DEI CONVOCATI

L’AQUILA – Conto alla rovescia per l’esordio del Rugby l’Aquila allo stadio Tommaso Fattori, con ingresso gratuito, domani 24 ottobre, alle ore 15.30, per la sfida contro la Reathyrus, compagine di Terni e Rieti, valevole per la seconda giornata del campionato di serie C, 1 girone Alto Lazio.

La compagine di cui è presidente Mauro Scopano, amministratore della Aterno gas & Power, e di cui è head coach Massimo Di Marco, è in cerca di riscatto dopo la sconfitta alla prima giornata contro i Lions Alto Lazio, a Civita Castellana.

“Sono molto contento dal gioco espresso nel primo tempo contro i Lions – afferma Di Marco -, ovviamente molto meno del risultato finale. Abbiamo prodotto tanto e raccolto però poco, e in settimana abbiamo lavorato proprio per finalizzare le occasioni offensive. La squadra è in crescita, il percorso è ancora lungo, ma l’importante è ora essere determinati”

Questo l’elenco dei convocati: Jacopo Alfonsetti, Gregorio Alfonsetti, Matteo Alloggia, Paolo Bucci, Giancarlo Carnicelli, Matteo Centi, Carlo Cerasoli, Alessio Ciotti, Riccardo Corazza, Giorgio Daniele, Ludovico Di Marco, Diego Di Santo, Francesco D’Antonio, Lorenzo Fiore, Andrea Lofrese, Andrea Mastrantonio, Luigi Milani, Luca Niro, Alessandro Pattuglia, Simone Petrolati, Lorenzo Pupi, Daniele Sansone e Umberto Testone.

Ad affiancare mister Di Marco, Alessandro Cialone, direttore tecnico, Roberto D’Antonio, allenatore ¾, Luigi Milani, allenatore avanti, Concetta Milanese, preparatore atletico.

L’appuntamento al Fattori sarà anche l’occasione per sottoscrivere e ritirare le tessere dell’abbonamento. L’ingresso allo stadio è consentito solo con green pass valido.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA GIORNATA GIRONE 1 ALTO LAZIO

FTGI RUGBY LIONS ALTO LAZIO: 4

FTGI REATHYRUS : 4 RUGBY L’AQUILA : 0

SANTA MARINELLA RUGBY: 0

RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA SERIE C GIRONI DI QUALIFICAZIONE

GIRONE 1

FTGI REATHYRUS – SANTA MARINELLA RUGBY 22 – 12

FTGI RUGBY LIONS ALTO LAZIO – RUGBY L’AQUILA 16 – 5

GIRONE 2

CISTERNA RUGBY – ARNOLD RUGBY 15 – 24

COLLEFERRO RUGBY 1965 – RUGBY ANZIO CLUB 39 – 9

GIRONE 3

POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 – PRIMAVERA RUGBY 22 – 10

GIRONE 4

RUGBY ROMA OLIMPIC 1930 – NEA OSTIA RUGBY 7 – 17

RUGBY X ROMA – ARVALIA VILLA PAMPHILI 0 – 39