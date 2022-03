RUGBY L’AQUILA: DOMANI IN CAMPO AL TOMMASO FATTORI CONTRO LA PRIMAVERA ROMA, LA LISTA DEI CONVOCATI

L’AQUILA – “Da domani dovremo contare su noi stessi, sulle nostre potenzialità, dando soprattutto continuità al nostro gioco e al nostro ritmo per le prossime dieci partite, senza cedimenti e cali di concentrazione”

A suonare la carica è Alessandro Cialone, direttore tecnico, della Rugby L’Aquila, che dopo la lunghissima pausa a causa dell’emergenza covid-19, torna in campo allo stadio Tommaso fattori domani 6 marzo, alle ore 14.30 contro la Primavera Roma.

Prima delle dieci partite, di cui sei con andata e ritorno, e quattro con gara unica, valevoli per il girone 11 del campionato di serie C, con in palio la qualificazione alla serie B.

Nel girone della compagine di cui è presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno gas & power ed head coach Massimo Di Marco, fanno parte anche Lazio Rugby e Capitolina.

La formula della seconda fase è quella della “conference”: le squadre del girone saranno suddivise in due tornei da quattro, con la metà degli scontri diretti, con andata e ritorno, e l’altra metà con partita secca. La prima classificata tra le otto squadre andrà a giocarsi la serie B con la prima classificata del girone della Campania, il 5 e 12 giugno.

La lunga pausa ha comunque consentito alla Rugby L’Aquila di recuperare, dopo una lunga assenza, pedine importanti come Andrea Lofrese, Alessandro Pattuglia e Carlo Cerasoli. In fase di recupero sono invece Ludovico Di Marco, che ha subito un intervento al ginocchio, e Giancarlo Carnicelli.

“Finalmente si torna in campo – afferma Cialone -, questo lungo stop, da metà dicembre, è stato difficile anche per noi come per le altre squadre. Il lavoro di preparazione che è stato fatto ha avuto come priorità quello di mantenere alto il livello atletico, agonistico e tecnico. Voglio a questo proposito fare i complimenti ai nostri ragazzi, come pure tutto allo staff, che non hanno mai mollato e perso la concentrazione, dando quel qualcosa in più fondamentale per superare al meglio questo periodo per farsi trovare pronti nel tanto atteso ritorno il campo”.

Questa dunque la lista dei convocati per la partita di domani: Gregorio Alfonsetti, Jacopo Alfonsetti, Matteo Alloggia, Emanuele Capocaccia, Matteo Centi, Carlo Cerasoli, Alessio Ciotti, Riccardo Corazza, Francesco D’Antonio, Giorgio Daniele, Alessio Di Febo, Lorenzo Fiore, Giacomo Lepidi, Andrea Lofrese, Andrea Mastrantonio, Luigi Milani, Luca Niro, Alessandro Pattuglia, Simone Petrolati, Lorenzo Pupi e Dario Subrizi.