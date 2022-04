RUGBY L’AQUILA: DOMANI PARTITA CON L’UNIONE RUGBY CAPITOLINA AL FATTORI, L’ELENCO DEI CONVOCATI

L’AQUILA – Domani, domenica 10 aprile alle ore 15.30 allo stadio Tommaso Fattori, la capolista Rugby L’Aquila, affronterà l’Unione Rugby Capitolina, seconda a 3 punti di distanza, per una sfida dunque decisiva, valevole per il campionato di serie C.

Questa la lista dei convocati per la partita di domani: Jacopo Alfonsetti, Matteo Alloggia, Pietro Antonelli, Emanuele Capocaccia,

Matteo Centi, Carlo Cerasoli, Riccardo Corazza, Francesco D’Antonio, Giorgio Daniele, Alessio Di Febo, Lorenzo Fiore, Giacomo Lepidi, Vito Licata, Andrea Lofrese, Luigi Milani, Luca Niro, Simone Petrolati, Andrea Pietrinferni, Lorenzo Pupi e Dario Subrizi.

La Rugby L’Aquila non ha disputato le ultime due partite, in quanto le sue avversarie, la Lazio rugby e la Primavera rugby, non si sono presentate, vincendo dunque a tavolino, c’è stato poi il turno di riposo.