RUGBY L’AQUILA: DOMANI TRASFERTA CONTRO CAPOLISTA RUGBY ROMA, L’ELENCO DEI CONVOCATI

L’AQUILA – “Durante la settimana abbiamo lavorato intensamente e in modo proficuo con i ragazzi: domani andiamo ad affrontare la capolista, in casa sua, e capolista non a caso, visti risultati e la qualità di gioco che ha espresso finora. Ma noi andiamo a Roma, come sempre, per vincere, perché non ci piace perdere”.

Ad affermarlo è Diego Sterpone, team manager della Rugby L’Aquila, alla vigilia della partita in trasferta, decisiva per il cammino dei neroverdi, neo promossi, nel campionato di serie B, girone 4, quella di domenica 11 dicembre alle ore 14.30 in casa della capolista Rugby Roma Olimpic Club 1930.

A seguire il 18 dicembre la Rugby L’Aquila affronterà sempre in trasferta il Messina Rugby .

Questo l’elenco dei convocati: Alfonsetti Jacopo, Alfonsetti Simone, Antonelli, Bologna, Breglia, Capocaccia, Corazza, D’Antonio, Daniele, Di Febo, Di Marco, Fiore, Iezzi, Lepidi, Licata, Niro, Pietrinferni, Pupi, Rosone, Sacco, Santavenere, Sebastiani, Suarez e Tasca.

La Rugby L’Aquila, di cui è head coach Massimo Di Marco, e presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno gas & power, è reduce, prima della pausa di domenica scorsa, da una bella vittoria contro L’Arechi di Salerno, per 36 a 8 allo stadio Tommaso Fattori.

Ad oggi la classifica è la seguente: 25 punti Rugby Roma Olimpic, 22 punti Polisportiva Paganica, 21 punti Cus Catania, 20 punti Capitolina Cadetta, 16 punti Rugby L’Aquila, 15 punti Benevento, 14 punti Frascati Rugby, 10 punti US Roma, 5 punti Messina Rugby e 0 punti Arechi Salerno.