RUGBY L’AQUILA: DOMENICA AL FATTORI ESORDIO IN SERIE A E DEI CADETTI. ABBONAMENTI, ECCO LE OPZIONI

L’AQUILA – Una domenica tutta di Rugby. Il 13 ottobre 2024 segna l’esordio neroverde in Serie A con un doppio evento sportivo in casa, tutto da vedere.

A mezzogiorno, per il campionato di Serie C regionale, è la volta della Cadetta. I ragazzi, allenati da Mattia Valdrappa, scenderanno in campo contro il Sulmona Rugby.

Dopo pranzo, si riparte con la Serie A. Alle 15.30, La Rugby L’Aquila incontrerà il Civitavecchia Rugby Centumcellae.

I biancorossi, allenati da Marian Neagos, hanno alle spalle una storia lunga e consolidata (la società è stata fondata nel 1950). Settimo posto per loro nella classifica di serie A del campionato dello scorso anno.

La Rugby L’Aquila, per questo campionato, ha investito molto sulle risorse umane.“Il nostro obiettivo – ha dichiarato il direttore tecnico, Alessandro Cialone – è alzare il livello medio di tutta la rosa, per affrontare al meglio il campionato di Serie A, che sarà duro e competitivo”.

Il Fattori, come sempre, sarà aperto a tutta la Città. Quest’anno, disponibili al costo di 5 euro, anche i Distinti, recuperati dalla Società. 10 euro, invece, per vedere la partita dalla Tribuna.

Acquistando il biglietto per il settore Tribuna al prezzo di € 10 si potrà accedere allo stadio già dalle 11.30 e godersi entrambe le gare.

Il club per questa occasione offrirà il pranzo composto da panino con salsiccia e bibita a scelta (opzione valida anche per gli abbonati).

Ancora in corso la campagna abbonamenti

Per chi vorrà sostenere il progetto della Rugby L’Aquila, è ancora possibile acquistare gli abbonamenti della stagione su ciaotickets, cercando ‘Abbonamento 2024/2025 – La Rugby L’Aquila’.

OPZIONI ABBONAMENTI

ABBONAMENTO DISTINTI: €50,00 (include INGRESSO GARE CASALINGHE SETTORE DISTINTI + CAPPELLINO DELLA SOCIETA’)

ABBONAMENTO TRIBUNA: €100,00 (include INGRESSO GARE CASALINGHE SETTORE TRIBUNA + CAPPELLINO DELLA SOCIETA’)

ABBONAMENTO SUPPORTER: €150,00 (include INGRESSO GARE CASALINGHE SETTORE TRIBUNA + FELPA DELLA SOCIETA’)

ABBONAMENTO GOLD: €250,00 (include INGRESSO GARE CASALINGHE SETTORE TRIBUNA CENTRALE CON POSTO RISERVATO + ACCESSO AREA HOSPITALITY + T-SHIRT e FELPA DELLA SOCIETA’).