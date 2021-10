RUGBY L’AQUILA: DOMENICA ESORDIO AL FATTORI. SCOPANO, “SARA’ UN GIORNO DI FESTA”

L’AQUILA – Stiamo davvero facendo il conto alla rovescia per la partita di domenica prossima allo stadio Tommaso Fattori, tempio dello sport aquilano che tornerà ad animarsi per una giornata di sport e di festa”.

Così Il presidente della Rugby L’Aquila, l’imprenditore dell’Aterno gas &power, Mauro Scopano, in vista della seconda giornata del campionato di serie C, girone Alto Lazio, di domenica 24 ottobre alle ore 15.30 tra la nuova compagine aquilana e la Reathyrus.

L’ingresso allo stadio sarà gratuito e sarà possibile ritirare e sottoscrivere e le tessere dell’abbonamento, che in virtù di un meccanismo di economia circolare, consentiranno ai sottoscrittori e sostenitori di godere di un voucher-sconto presso le attività commerciali degli sponsor della Rugby L’Aquila.

Purtroppo l’esordio di domenica scorsa a Civita Castellana nel Lazio si è concluso una sconfitta 16 a 5 contro i padroni di casa del Lyon Alto Lazio.

“Un esordio in chiaroscuro – afferma Scopano – si sperava in una partenza diversa, ma lo sport e questo: si vince e si perde e le sconfitte devono essere un’occasione per crescere e migliorare. Mi sono comunque congratulato con i ragazzi per il loro impegno e la loro dedizione Non solo quella mostrata domenica, ma anche di tutta la fase della preparazione precampionato. E comunque a Civita castellana intensità di gioco è stata costante, anche se il risultato non ci ha premiato”

