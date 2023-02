RUGBY L’AQUILA: DOMENICA IN TRASFERTA CONTRO LA CAPITOLINA, NEL CUORE SERGIO PARISSE

L’AQUILA – Trasferta domani, domenica 19 febbraio, della Rugby L’Aquila in casa della Unione Rugby Capitolina, in cerca di una conferma dopo le due vittorie consecutive nel campionato di serie B girone 4. Il match inizierà alle ore 12.30.

Una partita segnata dal lutto per la morte di Sergio Parisse, campione e pilastro dell’Aquila Rugby negli anni ’60, scomparso all’età di 77 anni, e padre di Sergio Parisse junior, ex capitano della nazionale di rugby.

“Lasciano un grande vuoto le persone come Sergio Parisse, perché con il loro esempio hanno tracciato un sentiero per chi è venuto e per chi verrà. Perché hanno fatto grande la nostra piccola Città; che ora grazie alle loro gesta è conosciuta in ogni angolo del mondo ovale. Alla sua famiglia giunga l’abbraccio e la vicinanza di tutto il nostro club”, questa la nota di cordoglio della società di cui è presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno gas & power.

Questo l’elenco dei convocati: Alfonsetti Gregorio, Alfonsetti Jacopo, Alfonsetti Simone, Antonelli, Bologna, Breglia, Capocaccia, D’Antonio, Daniele, Di Febo, Fiore, Iezzi, Lepidi, Licata, Mastrantonio, Milani, Niro, Pietrinferni, Rosone, Sacco, Suarez, e Tasca.

La scorsa domenica i neroverdi dell’head coach Massimo Di Marco, hanno vinto di misura allo stadio Tommaso Fattori contro un solido Us Roma, nella partita di recupero, rispetto a quella rimandata per neve il 22 gennaio. Accorciata dunque la classifica, con l’aggancio del Benevento al quinto posto, a quota 25 punti. Ed ora i neroverdi potrebbero sorpassare la Capitolina, che è a 27 punti assieme ai cugini del Paganica rugby.

La partita ha anche il valore della possibile rivincita rispetto all’andata, quando i neroverdi sono stati sconfitti in casa dalla compagine romana, con il punteggio di 21 a 32.

Questa l’attuale classifica: Rugby Roma Olimpic 43 punti, Cus Catania 36 punti, Frascati Rugby Club 28 punti, Polisportiva Paganica e Unione Rugby Capitolina 27 punti, Us Rugby Benevento e Rugby L’Aquila 25 punti, Us Roma Rugby 16 punti, Messina Rugby 15 punti, Arechi Rugby 1 punto.

Le partite di domenica del girone 4

Asd Cus Catania Rugby – Arechi Rugby

Us Roma Rugby Ssd – Messina Rugby

Unione Rugby Capitolina Asd – Rugby L’aquila

Polisportiva Paganica Rugby . Frascati Rugby

Us Rugby Benevento – Rugby Roma Olimpic