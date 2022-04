RUGBY L’AQUILA: DOMENICA RITORNO IN CAMPO A ROMA CONTRO LA PRIMAVERA, VOLATA PER CONQUISTA SERIE B

L’AQUILA – Grande attesa e massima concentrazione per il ritorno in campo della Rugby L’Aquila, domenica prossima 3 aprile a Roma, contro la Primavera, sfida valevole per il campionato di qualificazione della serie C.

La compagine aquilana, terminato il girone di andata, nel girone 11 è in testa nel suo torneo a quattro squadre, con 14 punti, seguita da Unione Rugby Capitolina a 11, Primavera a 5 e Lazio a zero punti. Nell’altro torneo a quattro, primo è il Colleferro a 15 punti, Arnold e Rugby Anzio a 5 punti, chiude Appia Rugby a 4 punti. Dunque in classifica generale Rugby L’Aquila è seconda dietro al Colleferro, e sarà solo la prima classificata tra le otto squadre ad andare a giocarsi la serie B con la prima classificata del girone della Campania, il 5 e 12 giugno.

A suonare la carica, nella trasmissione del mercoledì pomeriggio 80° minuto, è il presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno Gas & Power, ospite assieme al team manager Diego Sterpone, e il 22enne mediano nero-verde, Simone Petrolati, autore di una delle sue mete, nel girone di andata, proprio contro la Primavera, battuta in casa 31 a 6.

“Dopo la partita vinta a tavolino con la Lazio rugby e il turno di riposo, non vediamo l’ora di tornare in campo – spiega Scopano -: i ragazzi sono motivatissimi, e sono convinto che domenica saremo in grado di presentarci al meglio, disputando una partita all’altezza delle aspettative e del momento. Non dimentichiamo che la Primavera è una squadra di livello, una società solida e importante, in cerca di riscatto dopo la sconfitta contro di noi dell’andata, e poi ci aspetterà la partita con la Capitolina al Tommaso Fattori, domenica 10 aprile, decisiva per il nostro cammino”.

Il team manager Sterpone ha aggiunto, “stiamo recuperando più di un nostro infortunato, qualcuno sta ultimando le sessioni di fisioterapia e potrebbe essere in campo già domenica prossima. La società sta lavorando ad allargare la rosa, e contiamo a breve di ufficializzare nuovi tesserati”

La partita di domenica sarà trasmessa in diretta streaming come sempre sulla pagina facebook di Rugby L’Aquila.