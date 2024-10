RUGBY L’AQUILA: EMANUELE LO GRECO NON SARA’ PIU’ L’HEAD COACH

L’AQUILA – La Rugby L’Aquila comunica che Emanuele Lo Greco non sarà più l’head coach del primo XV per il prosieguo della stagione.

“La società ringrazia Emanuele per il lavoro sin qui svolto, facendogli un in bocca al lupo per il futuro del suo percorso sportivo”, si legge ancora nella nota.

La neopromossa Rugby L’Aquila è ancora a zero punti nel campionato di serie A, e domenica scorsa ha rimediato una pesante sconfitta 57 a 18 in casa del forte Romagna, con i neroverdi decisamente sottotono.