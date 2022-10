RUGBY L’AQUILA: ESORDIO AL FATTORI CONTRO CAPITOLINA, INTERVISTA A PRESIDENTE SCOPANO, LA DIRETTA

L’AQUILA – Grande attesa per l’esordio al Tommaso Fattori per la Rugby L’Aquila, contro l’Unione Rugby Capitolina, alle 16.30. Partita valevole per il campionato di serie B. Ne parliamo alle ore 11 in diretta streaming con il presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno gas & power.

La prima partita si conclusa con una sconfitta dei neroverdi per 15 a 12 ad opera del Paganica, in un derby appassionante e combattuto.

Oltre al Paganica e Unione Rugby Capitolina disputano il campionato di serie B il Cus Catania, Capitolina Roma, Frascati, Salerno, Rugby Roma, Messina, e Us Roma.

A quattro mesi dalla finale che ha sancito il passaggio della Rugby L’Aquila in serie B, si riaprono domenica le porte dello stadio simbolo del rugby aquilano e nazionale.

La società ha mantenuto l’impegno preso “tirando a lucido” la casa del rugby cittadino per restituirle la dignità che merita, con il rifacimento del manto erboso, intervenendo nello spazio sottostante le tribune reso più accogliente per il terzo tempo e per ospitare un piccolo bar, la sede sociale con uno studio televisivo e la sala stampa. Entro fine mese sarà pronto il rinnovato schermo a led per rendere ancora più confortevole la visione del match. L’ingresso unico allo stadio sarà di 10 euro. Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti per sostenere Rugby L’Aquila.

E domenica al terzo tempo si ballerà con i Los Tanco.