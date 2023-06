RUGBY L’AQUILA: GIOVEDI’ BILANCIO DELLA STAGIONE E PRESENTAZIONE DEL NUOVO STAFF TECNICO

L’AQUILA – Tempo di analisi, bilanci e progetti per la giovane società della Rugby L’Aquila. Un’annata sportiva sicuramente positiva se valutata nell’ottica della crescita e della strutturazione del progetto appena avviato.

Nella prospettiva di adattamenti e consolidamenti organizzativi, che terranno conto di un riassetto dell’area gestionale e tecnica, il club neroverde è già al lavoro per la programmazione della prossima stagione, con l’obiettivo di consolidare quanto di positivo fatto e migliorare i risultati raggiunti, con l’ambizione e la passione sin qui messe in campo.

Nell’ottica di tale riorganizzazione, la società del Presidente Mauro Scopano comunica che, riconoscendo la professionalità e l’impegno profuso soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, il tecnico Massimo Di Marco non farà parte dello staff per la stagione 2023/24.

La società esprime “il proprio ringraziamento a Massimo per quanto fatto e per essere stato tra i primi a credere nel Progetto della Rugby L’Aquila, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni”.

In via di definizione l’ingresso di altre figure tecniche e professionali per implementare l’organico esistente. In tale ottica il tecnico dei tre quarti Roberto D’Antonio ricoprirà altri incarichi nel club, occupandosi soprattutto dello sviluppo dei giovani giocatori.

Ulteriori indicazioni saranno fornite nel corso della conferenza stampa per la presentazione del nuovo allenatore che si terrà giovedì 15 giugno p.v., alle ore 17,00, presso lo Stadio Tommaso Fattori.

[mqf-dynamic-pdf]