RUGBY L’AQUILA, GRANDE ATTESA PER LA SFIDA DI DOMANI A ROMA CONTRO LA CAPITOLINA: I CONVO

L’AQUILA – Ultimo allenamento di rifinitura ieri sera, per i ragazzi di mister Massimo Di Marco, e grande concentrazione per la Rugby L’Aquila, in vista della decisiva partita di domani sul campo Unione a Roma, in via Flaminia 867, a partire dalle ore 15, contro la blasonata Capitolina, che vale il primo posto nel girone del secondo turno della fase qualificazione di serie C, e l’accesso alle semifinali nel successivo girone delle prime qualificate.

Chi delle delle due perderà domani, dovrà invece affrontare il girone di eliminazione delle seconde classificate. Entrambi i gironi saranno valevoli comunque per l’accesso al campionato interregionale, con in palio la qualificazione alla serie B.

L’obiettivo per la compagine di cui è presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno Gas & power, è replicare la bella prestazione di domenica scorsa contro la Rugby Anzio allo stadio Fattori, vinta 53 a 3. Domani la Rugby L’Aquila dovrà però fare a meno, in quanto infortunati, a due importanti pedine, come il mediano di mischia, Giancarlo Carnicelli, e la terza linea, Andrea Lofrese.

A suonare la carica il capitano Lorenzo Fiore: “in questa settimana ci siamo preparati a sostenere una partita con un alto ritmo di gioco, ricorrendo meno alle fasi statiche. Sarà determinante il gioco al piede, per conquistare terreno, e mantenere la posizione nella metà campo avversaria. Essendo una sfida secca, sicuramente si giocherà fino all’ultimo minuto con grande intensità. Per noi un importante banco di prova”.

Buoni segnali sono comunque arrivati dalla partita di domenica scorsa: “confidiamo sul piano di gioco che abbiamo espresso, sull’ottimale confidenza con le strutture organizzative, va aggiunto che davanti al nostro numeroso e caldo pubblico al Fattori, la forza e l’energia si moltiplicano”, aggiunge il capitano.

Numerosi i tifosi pronti a partire per Roma per sostenere la squadra e sarà comunque possibile seguire il match nella diretta streaming sulla pagina facebook di Rugby L’Aquila.

Questo l’elenco dei convocati: Jacopo Alfonsetti (centro, mediano di apertura), Gregorio Alfonsetti (seconda linea, terza linea), Matteo Alloggia (pilone, tallonatore), Pietro Antonelli (centro, terza linea), Matteo Centi (pilone), Carlo Cerasoli (seconda linea terza linea), Alessio Ciotti (ala), Riccardo Corazza (terza linea), Francesco D’Antonio (mediano di apertura), Giorgio Daniele, (terza Linea), Alessio Di Febo (pilone), Ludovico Di Marco (estremo), Lorenzo Fiore (seconda linea), Giacomo Lepidi (pilone, tallonatore), Vito Licata (terza linea), Andrea Mastrantonio (tallonatore), Luca Niro (terza linea), Alessandro Pattuglia (terza linea), Simone Petrolati (mediano di mischia), Lorenzo Pupi (ala, mediano di Mischia), Dario Subrizi (pilone, tallonatore) Umberto Testone (pilone).